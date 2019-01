Maria Madalina Turza, presedintele Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD), si-a lansat, luni, candidatura ca independent la Parlamentul European (PE), precizand ca va milita pentru un pachet legislativ destinat incluziunii persoanelor cu dizabilitati, pentru drepturile omului si justitie sociala si pentru interesele cetatenilor. "Dupa zece ani de lupta pentru drepturile copiilor cu dizabilitati, am inteles ca in lupta nesfarsita cu zidurile de nepasare ridicate si mentinute in jurul nostru, timpul nu mai are rabdare, iar copiii nostri mai au putin si devin adulti.…