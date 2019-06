Stiri pe aceeasi tema

- Cristi și Madalina formeaza cel mai nou cuplu de la emisiunea Dragoste fara secrete. Tanara l-a avut ca partener pe Alexandru in trecut, iar cand a decis sa renuțe spunea ca nu iși mai gasește locul in competiție.

- Tot perechea Florin-Maia este cea care acapareaza toata atentia la "Dragoste fara secrete", atunci cand vine vorba de controverse. Daca la inceput erau Alexandru cu Madalina si Madalin cu Nicoleta, cei care aduceau uimirea si surprinderea pe chipurile tuturor, acum a venit randul lor.

- Au venit impreuna la „Dragoste fara secrete”, dar au plecat separat! Acum, Madalina a cerut sa iasa din competiție și chiar i-a scris lui Alexandru un mesaj emoționant, intr-o scrisoare.

- In timpul unei discutii la masa de pranz, Madalina si Alexandru de la "Dragoste fara secrete" au facut dezvaluiri neasteptate. In timp ce ea se teme de parerea oamenilor, el sustine ca nu ii pasa si n-o sa dea curs discutiilor.

- Alexandru de la "Dragoste fara secrete" joaca la doua capete. Dupa ce, initial, i-a dat sperante Nicoletei, iar mai apoi a decis sa spuna adevarul din viata sa, ca are acasa o concubina si o fetita care il asteapta, acum, Alexandru se joaca iar cu inima Nicoletei.

- Dupa ce iubitul sau, Alexandru, a dat de inteles ca ar vrea sa inceapa o relatie cu Nicoleta de la "Dragoste fara secrete", dupa ce aceasta i-a transmis sentimentele ei, Madalina este dezamagita si vrea sa plece acasa.

- Dupa ce cuplurile Alexandru și Madalina și Madalin și Nicoleta au aruncat vorbe grele, lucrurile nu s-au atenuat deloc! Mai mult, cele doua femei s-au jignit reciproc, fara niciun pic de rețineri.

- Se incinge atmosfera la "Dragoste fara secrete"! Doi dintre concurenti au fost surprinsi miercuri dimineata in timp ce dadeau frau liber hormonilor. Alexandru si Madalina duc relatia la un alt nivel.