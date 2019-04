Stiri pe aceeasi tema

- O intreaga comunitate a fost șocata de moartea Nelei, moldoveanca de 26 de ani, ucisa cu bestialitate de iubitul roman de 22 de ani, apoi ingropata la marginea localitații."Consiliul local organizeaza un minut de reculegere, la ora 12.

- Bianca Dragușanu a plecat intr-o vacanța de lux cu Alex Bodi, barbatul cu care s-a tot certat și s-a tot impacat in ultima perioada de timp. Dupa ce s-au certat la cuțite, Bianca Dragușanu și Alex Bodi au revenit la sentimente mai bune. Nu doar ca s-au impacat, dar au plecat impreuna intr-o vacanța…

- Raluca Munte de la Puterea Dragostei este una dintre cele mai iubite concurente. Pe pagina ei de Instagram s-au srans peste 140 de mii de fani care o urmaresc si ii apeciaza fotografiile. Putini stiu, insa, ca frumoasa roscata se cunoaste cu fostul concurent de la Exatlon, Catalin Cazacu. Pe internet…

- Anna Lesko se afla intr-o frumoasa vacanța in Dubai, alaturi de iubitul sau și fiul ei, Adam. Cu toate ca lumea știe acest lucru, Anna Lesko prefera in continuare sa fie la fel de discreta in ceea ce privește viața ei personala și iși ține iubitul ascuns!

- Carey, una dintre cele mai bine platite cantarete din lume cu 200 de milioane de discuri vandute si cu melodii celebre precum "We Belong Together", solicita daune de cel putin 3 milioane de dolari de la Lianna Azarian. Ea a cerut si un rodin de restrictie care sa o impiedice pe fosta asistenta sa…

- Nu știm voi, dar noi cand ne gandim la o vacanța in sezonul rece, prima imagine care ne vine in gand este cea a unei cabane de lemn, retrasa in inima munților și imbracata in zapada proaspata, in care șemineul este atracția principala. Sa va cuibariți in fața șemineului cu o ceasca de ceai fierbinte…

- Fosta prezentatoare de televiziune Andreea Raicu a recunoscut ca era disperata sa faca fotografii cu telefonul mobil peste tot pe unde mergea. De aici s-a ales cu porecla "micuța japoneza". In fiecare vacanța in care mergea, Andreea Raicu iși dorea cu disperare sa faca cat mai multe fotografii. Vedeta…