- Vestea bomba a sfarșitului de an in showbiz. Lidia Buble și Razvan Simion s-au casatorit in mare secret. Vestea a fost data chiar de furmoasa artista pe rețelele sociale, acolo unde le-a prezentat fanilor un mic moment din cadrul ceremoniei restranse pe care au avut-o.

- Una dintre cele mai iubite actrite s-a casatorit in mare secret cu iubitul ei. Grettell Valdez, pentru ca despre ea este vorba, una dintre cele mai cunoscute actrite de telenovele si-a unit destinul cu cel al iubitului ei, ceremonia avand loc in mare secret.

- Viata pentru Joe Scarborough a capatat un alt sens, zilele trecute. Celebrul prezentator de stiri de peste Ocean si-a unit destinul cu cel al frumoasei Mika Brzenzinski, intr-o ceremonie restransa.

- S-a casatorit Ilie Nastase cu iubita tinerica, in mare secret? Toate indiciile arata catre un raspuns pozitiv, principalul venind din partea fostei soții, Brigitte Sfat. Bruneta a ținut sa-l felicite pe Ilie Nastase, dupa ce au aparut aceste zvonuri.

- Brigitte Sfat și Cornel s-au casatorit in secret, dupa o relație de doar cateva luni. Cei doi se ințeleg foarte bine și vor ca in curand sa devina parinți. Cornel a povestit cum și-a cerut iubita de soție și ce planuri au impreuna. Zilele trecute , cei doi au avut prima apariție in public, dupa ce s-au…

- Fosta soție a lui Ilie Nastase s-a casatorit în mare secret cu iubitul ei, Cornel. Cei doi s-au unit religios în fața lui Dumnezeu, într-o biserica de religie penticostala.

- Simona Gherghe este foarte discreta atunci cand vine vorba de viața personala! Drept urmare, nimeni nu a știut ca ea și alesul inimii eu, Razvan Sandulescu, s-au cununat religios vara trecuta. Ceremonia a fost una intima, la care au participat doar familia și prietenii lor apropiați. Simona Gherghe…