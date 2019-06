Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Tarom a numit-o miercuri, 19 iunie, pe Madalina Mezei in functia de director general al companiei. Aceasta vine de la agentia Tarom Bruxelles. In primul mesaj adresat angajatilor, noul director general se angajeaza sa "impinga Tarom catre performanta"."Dragi colegi,…

- „Dragi frati si surori din Romania, mai sunt doar cateva zile pana la calatoria care ma va aduce in mijlocul vostru. Gandul acesta ma bucura si imi doresc inca de pe acum sa va adresez tuturor salutul meu cel mai cordial. Vin in Romania, tara frumoasa si primitoare, ca pelerin si frate si le multumesc…

- Mesajul ministrului afacerilor externe, Teodor Melescanu, in contextul organizarii alegerilor europarlamentare si a referendumului national, in data de 26 mai, in strainatate. Doresc sa-mi exprim regretul si sa cer scuze tuturor romanilor din diaspora care nu au putut sa-si exercite dreptul de vot sau…

- Catalin Moroșanu a transmis un mesaj dupa ce a pierdut finala show-ului Ferma, difuzat de Pro TV, in fața lui Marius Craciun. Marius Craciun a fost cel care a caștigat show-ul Ferma și a intrat in posesia premiului in valoare de 50.000 de euro. Marius Craciun l-a invins pe Catalin Moroșanu in duelul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj pentru crestinii ortodocsi care sarbatoresc in aceasta perioada Pastele. „Hristos a inviat! Dragi romani, va doresc Sarbatori Luminate, cu liniște și pace in suflet, alaturi de cei dragi” a transmis Klaus Iohannis . Președintele Romaniei a sarbatorit…

- Președintele României a postat un clip video pe contul personal de Facebook în care a transmis urmatoarele cuvinte: "Hristos a înviat! Dragi români, va doresc sarbatori luminate, cu liniste si pace în suflet, alaturi de cei dragi!", a spus Klaus Iohannis.…

- Dupa 11 ani in care a fost condusa de Ionel Tescaru, Compania de Apa are oficial un nou director general. La ședința de vineri, membrii Consiliului de Administrație al Companiei au luat act de rezultatul concursului pentru postul de director general și au numit-o pe Simona Savulescu, de altfel singurul…

- Catalin Botezatu este inca in soc, dupa ce a aflat ca Zina Dumitrescu a murit. Cunoscutul designer a transmis vineri un mesaj sfasietor despre "mama Zina", cea care i-a fost alaturi tot timpul.