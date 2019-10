Madalina Mezei, fost director general al TAROM, a declarat vineri pentru AGERPRES ca a fost chemata luni dimineata la DNA, in calitate de martor, dupa ce aceasta l-a acuzat pe ministrul interimar al Transporturilor, Razvan Cuc, ca in ziua motiunii de cenzura i-a cerut sa retina aeronave la sol.



Madalina Mezei a anuntat pe Facebook ca in urma informatiilor aparute in spatiul public in ultima perioada va organiza vineri la ora 16:00 o conferinta de presa in fata sediului TAROM.



Pe de alta parte, premierul demis Viorica Dancila a dispus trimiterea Corpului de control al prim-ministrului…