Consiliul de Administratie al companiei TAROM a decis marti seara revocarea din functie a directorului general interimar, Daniela Madalina Mezei. "Am fost revocata in aceasta seara, dar nu stiu care sunt motivele, trebuie sa vad hotararea Consiliului de Administratie. M-a informat presedintele Consiliului de Administratie. In locul meu va veni Valentin Gvinda, pensionar, comandant de detasament la ATR", a declarat, pentru AGERPRES, Madalina Mezei. Aceasta fusese numita in fruntea TAROM pe 19 iunie 2019, in locul lui Caravan Maresi, care preluase interimatul in 3 iunie 2019. Madalina Mezei a fost…