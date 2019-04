Stiri pe aceeasi tema

- Un diamant oval de 88,22 carate a fost vandut la o licitație organizata de Sotheby's in Hong Kong, pentru 13,7 milioane de dolari. Diamantul alb stralucitor oval este considerat "perfect din punctul de vedere al oricarui criteriu". In prezentarea realizata de casa de licitații, piatra cu grad de culoare…

- Clipe de panica marți seara, la Cluj-Napoca. Un barbat si-a aruncat in aer apartamentul din care fusese evacuat de fosta sotie, dupa ce a piedut procesul de partaj. Explozia s-a produs in jurul orei 22.15, la parterul unul bloc aflat pe strada Fantanele, in cartierul Grigorescu. Politistii il cauta…

- Florin Pastrama a avut parte de rasfaț din partea lui Brigitte Sfat la Ferma, dupa ce acesta a pierdut duelul pentru postul de fermier șef. Florin Pastrama s-a duelat cu Marius la Ferma pentru postul de fermier șef. Cel care a avut caștig de cauza a fost Marius. "Puterea și forța mea nu au fost de ajuns…

- Treisprezece romani detinuti in Italia vor fi adusi in Romania cu o cursa directa Roma-Bucuresti. Anunțul a fost facut de ministrul de Interne din Italia, Matteo Salvini, pe contul sau de Facebook. Cei 13 deținuți au fost condamnați pentru infracțiuni, precum viol, omucidere, sclavie, furt calificat,…

- Un accident feroviar s-a produs produs, marți, la ieșirea din Fetești spre localitatea Movila din Ialomița, intre un tren marfar și un TIR. In urma impactului, locomotiva a deraiat. Trei persoane au avut nevoie de ingrjiri medicale. La fața locului se intervine cu o speciala de descarcerare grea de…

- Prim-ministrul irlandez Leo Varadkar a declarat vineri ca este puțin probabil ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana în data de 29 martie fara un acord, relateaza agenția de presa Reuters citata de Mediafax.„Cred ca este puțin probabil ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, miercuri dimineața, ca Uniunea Europeana se pregatește pentru un Brexit fara acord și ca principala grija a Bruxellesului este bunastarea cetațenilor UE care traiesc in Marea Britanie. "Va trebui sa ne continuam pregatirile pentru posibilitatea…