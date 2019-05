Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetraje realizate de cineaști precum Pedro Almodovar, frații Dardenne, Ken Loach și Elia Suleiman, selectate in competiția oficiala a celei de-a 72-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, vor fi aduse...

- Filmul "As Up To Now", regizat de cineasta Katalin Moldovai, care s-a nascut la Sovata si locuieste in prezent la Budapesta, a fost selectat in sectiunea Cinefondation a Festivalului de la Cannes, au anuntat vineri organizatorii evenimentului. Juriul sectiunii Cinefondation si de scurtmetraje…

- Al cincilea lungmetraj de fictiune al regizorului roman, a fost selectat in competitia celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, unde va avea premiera mondiala. „La Gomera” a fost filmat in Romania, Spania si Singapore, in 2018, iar din distributie fac parte Vlad Ivanov, Catrinel Menghia…

- Top modelul si actrita Madalina Ghenea (30 de ani) si dealerul de arta Vito Schnabel (32 de ani) au fost surprinsi sarutandu-se, fapt ce confirma astfel despartirea romancei de tatal fetitei ei, omul de afaceri Matei Stratan.

- Radical, poetic, realist, acestea sunt atributele asociate cel mai adesea cu cinema-ul lui Roberto Minervini, invitat special al ediției a 3-a American Independent Film Festival. What You Gonna Do When the World’s on Fire?, prezentat in competiția Festivalului de la Veneția, in 2018, unde a primit numeroase…

- "Pasari Calatoare / Birds of Passage", cel mai recent film regizat de columbianul Ciro Guerra alaturi de Cristina Gallego va avea premiera in cinematografele din Romania pe 15 martie. Lansat internațional in cadrul secțiunii Quinzaine des realisateurs a Festivalului de la Cannes, ”Pasari Calatoare /…