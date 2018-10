Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo nu este singur in lupta pe care trebuie sa o duca impotriva femeii din America, Kathryn Mayorga, care il acuza ca a violat-o intr-un hotel din Las Vegas. Nu doar familia si clubul Juventus sunt de partea portughezului, pe scena a aparut si o fosta iubita.

- Sora lui Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, s-a implicat și ea in lupta pe care fratele ei o are cu sud-americanca Kathryn Mayorga, cea care susține ca portughezul a violat-o in 2009, in Las Vegas, scrie Mediafax.Katia Aveiro a apelat la toți susținatorii lui Ronaldo pentru a-i arata acestuia…

- Emre Can (24 de ani) nu l-a putut ierta pe compatriotul Felix Brych pentru cartonasul rosu controversat acordat lui Cristiano Ronaldo (33 de ani) in minutul 29 al meciului Valencia - Juventus 0-2. Din spusele mijlocasului central al "Batranei Doamne", centralul l-ar fi trimis mai repede la...

- Cristiano Ronaldo (33 de ani) a fost desemnat de UEFA autorul celui mai frumos al sezonului precedent. Reușita din turul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, Juventus - Real Madrid, 0-3, i-a adus distincția. In sondajul de pe site-ul UEFA, golul lui Ronaldo a strans aproape 200.000 de voturi…

- Real Madrid a pus "tunurile" pe Inter Milano. Conducerea galactica se gandeste sa dea in judecata gruparea nerazzurra. Motivul disputei? Croatul Luka Modric. Potrivit publicatiilor din Spania, sefilor de pe Santiago Bernabeu le e frica sa nu se repete episodul Cristiano Ronaldo....

- Ziua mult asteptata a venit pentru suporterii lui Juventus. Cristiano Ronaldo a inceput antrenamentele la "Batrana Doamna" si prima zi a starului portughez a fost povestita detaliu cu detaliu de presa din Italia. Poza care a facut inconjurul lumii a fost cea in care atacantul de 33 de...

- Neymar ramane la PSG. ”Am contract!” Starul brazilian Neymar a anuntat joi ca va ramane la clubul francez de fotbal Paris Saint-Germain in sezonul urmator si a pus astfel capat speculatiilor in legatura cu un eventual transfer, transmite AFP. ”Raman, raman la Paris, am contract”, a spus atacantul la…