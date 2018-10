Stiri pe aceeasi tema

- Raffaella Fico, fosta iubita a fotbalistului Ronaldo, a declarat la un post TV din Italia ca nu crede in acuzatiile care i se aduc fotbalistului despre presupusul viol si a vorbit despre obsesia pe care Ronaldo o avea in perioada in care cei doi erau impreuna. Raffaella Fico nu crede in acuzațiile…

- Anamaria Prodan a facut declarație șocanta in cazul lui Cristiano Ronaldo, care a fost acuzat de viol. Cunoscuta impresara nu crede marturisirile facute de victima celebrului fotbalist, Kathryn Mayorga. La cateva ore dupa ce și-a spus parerea intr-un interviu, Anamaria Prodan a tunat și a fulgerat la…

- "Este putin diferit. Dar echipa va fi mai relaxata si mai unita, nu se va mai concentra pe un singur jucator", a declarat Bale pentru Marca. Bale a marcat 4 goluri si a dat 3 pase decisive in toate competitii in acest inceput de sezon. Cristiano Ronaldo a fost transferat in aceasta vara de la Real Madrid,…

- O fetita de 12 ani a disparut de acasa și este cautata de politie. Familia a anunțat disparitia ei, iar parinții banuiesc ca a parasit domiciliul impreuna cu un barbat de 39 de ani. Acesta, așa cum rezulta din primele informații, este un apropiat al familiei. Fetița pe care o cauta polițiștii locuiește…

- Campioana en-titre a Italiei, Juventus Torino a debutat cu dreptul in noul sezon competițional din Serie A. La debutul oficial al sau la Juventus, Cristiano Ronaldo a avut o evoluței foarte vuna dar nu a reușit sa-și treaca numele pe lista marcatorilor in victoria pe care Juventus a obținut-o cu 3-2…

- Dupa Campionatul Mondial, Cristiano Ronaldo a ales sa plece de la Real Madrid și sa semneze cu Juventus. In schimbul atacantului, italienii au platit nu mai puțin de 100 de milioane de euro. Recent, portughezul și-a incheiat vacanța și s-a prezentat la antrenamentele conduse de Max Allegri. Cristiano…

- Publicația spaniola Marca a facut un top al celor mai bine platiți fotbaliști pe postarile pe Instagram. In varful clasamentului se afla starul portughez, Cristiano Ronaldo, care primește pe o singura poza „urcata” pe contul sau de Instagram 750.000 de dolari. Atacantul lui Juventus, este urmat pe…