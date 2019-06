Stiri pe aceeasi tema

- Fosta concurenta a emisiunii "Dragoste fara secrete", Madalina, a vorbit, astazi, in direct, despre cum sunt vazute cuplurile din casa, din exterior. Chiar daca nu a avut foarte multe sfaturi de oferit, Madalina a oferit informatii importante din viata sa, dar a recunoscut ca si unele dintre cupluri…

- A intrat in show-ul matrimonial "Dragoste fara secrete", la bratul unui barbat care nu o iubea. Mai presus de asta, a aflat intre timp ca a ramas insarcinata cu acesta, chiar daca nu il cunoaste prea bine. Este vorba de Madalina, cea care a parasit competitia si care a luat decizii controversate legate…

- De astazi, in concursul "Dragoste fara secrete" si-a mai facut aparitie un cuplu, la fel de incendiar ca cele cinci aflate deja in concurs. Moderatorii show-ului matrimonial nu contenesc cu surprizele. Se intoarce in concurs pentru a castiga marele premiu.

- Curg rauri le lacrimi in cadrul emisiunii "Dragoste fara secrete". Nici nu a inceput bine emisiunea, ca cele mai mari temeri ating sufletele concurentilor. Dupa drama provocata de Alexandru, cel care si-a primit eticheta de "Don Juan", cu doua femei la brat, si o alta acasa, vine randul Florentinei…

- Rasturnare de situatie la "Dragoste fara secrete". Dupa ce Nicoleta a recunoscut ca are un copil acasa, iar Madalina este insarcinata, acum, Alexandru a socat pe toata lumea spunand ca are o fetita si o concubina in afara competitiei.

- S-a detonat bomba in cadrul emisiunii "Dragoste fara secrete"! Concurentul Alexandru, cel care formeaza un cuplu cu Madalina, dar care o "iubeste" pe Nicoleta, a facut un anunt care a dat peste cap intreaga emisiune.

- Conflictul ia amploare in cuplurile formate din Madalin-Nicoleta și Alexandru-Madalina. Alexandru i-a facut avansuri Madalinei și a mangaiat-o tandru in timp ce facea curațenie, imaginile fiind vizionate și de Nicoleta, femeia pe care spunea ca o iubește.

- Se incinge atmosfera la "Dragoste fara secrete"! Doi dintre concurenti au fost surprinsi miercuri dimineata in timp ce dadeau frau liber hormonilor. Alexandru si Madalina duc relatia la un alt nivel.