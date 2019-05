Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, nu si-a uitat originile politice si a transmis un mesaj pentru PNL, de ziua liberalilor, pe pagina sa de Facebook. Tariceanu nu si-a uitat, insa, adversarii de astazi, pe care i-a numit "prezentul deplorabil al PNL".

- Se incinge atmosfera la "Dragoste fara secrete"! Doi dintre concurenti au fost surprinsi miercuri dimineata in timp ce dadeau frau liber hormonilor. Alexandru si Madalina duc relatia la un alt nivel.

- Un barbat i-a facut declaratii in genunchi premierului Viorica Dancila, la Satu Mare. Cum a reactionat primul ministru. Un barbat s-a pus in genunchi in fața premierului. Barbatul de 70 de ani i-a facut o declarație de dragoste Vioricai Dancila, in timpul intalnirii dintre premier, mediul de afaceri…

- Ce femeie nu iși dorește sa aiba parte de cadouri inedite, sa fie rasfațata și sa primeasca declarații de dragoste? Doamnelor, nu fiți invidioase, dar Adriana Bahmuțeanu este o norocoasa din acest punct de vedere.

- Dupa ce, in prima faza, s-a aflat ca jurnalistul Ion Cristoiu a mers, in cursul zilei de joi, pentru a oferi lamuriri la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie cu privire la poza atasata la dosarul in care se fac cercetari dupa ce Sebastian Ghita a facut o plangere pe numele fostei sefe…

- Liviu Dragnea a susținut o conferința de presa la Slobozia, cu ocazia alegerilor privind organizație PSD Ialomița, iar duminica se va afla in Calarași. Liderul PSD a inceput discursul cu o urare facuta...

- Liviu Dragnea a susținut o conferința de presa la Slobozia, cu ocazia alegerilor privind organizație PSD Ialomița, iar duminica se va afla in Calarași. Liderul PSD a inceput discursul cu o urare facuta tuturor femeilor cu ocazia zilei de 8 Martie, in special iubitei sale Irina, careia i-a declarat iubirea.…

- Lia Olguta Vasilescu a postat de asemenea mai multe imagini de la eveniment, completand astfel mesajul de astazi al sotului ei, Claudiu Manda. "Cununia religioasa! Multumim tuturor celor care ne-au trimis astazi mesaje si au fost alaturi de noi, dar si presei care a inteles ca e un eveniment privat…