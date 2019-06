Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care prevede alegerea presedintilor de Consiliu judetean prin vot direct de catre cetateni, a anuntat, luni, vicepremierul Daniel Suciu. "Astazi am adoptat o ordonanta de urgenta care cred ca este foarte bine-venita. Una dintre lectiile pe care…

- Guvernul va adopta astazi o ordonanta de urgenta prin care reintroduce alegerea uninominala a presedintilor de consilii judetene. Ministrul Economiei, Niculae Badalau, este de acord cu propunerea: “Guvernul propune revenirea la situația in care cetațenii iși pot vota prin vot direct, uninominal, președintele…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, la inceputul sedintei de Guvern, ca se va modifica legislatia astfel incat presedintii de consilii judetene, așa numiții baroni, sa fie alesi prin vot direct de comunitatea...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, la inceputul sedintei de Guvern, ca se va modifica legislatia astfel incat presedintii de consilii judetene sa fie alesi prin vot direct de comunitatea locala.

- Guvernul Dancila pregateste o decizie importanta in privinta administratiei locale. Potrivit unor surse guvernamentale, pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern de luni, 3 iunie, ar putea intra o ordonanta de urgenta care reintroduce alegerea uninominala a presedintilor de consilii judetene,…

- Guvernul Dancila pregateste o decizie importanta in privinta administratiei locale. Potrivit unor surse guvernamentale, pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern de luni, 3 iunie, ar putea intra o ordonanta de urgenta care reintroduce alegerea uninominala a presedintilor de consilii judetene.Proiectul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca a discutat la Guvern pentru a se modifica Ordonanta de Urgenta 114 astfel incat primarii sa poata sa foloseasca Fondul de dezvoltare si investitii pentru depozite destinate produselor agroalimentare. Dragnea a spus, la o intalnire cu membrii PSD…

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, joi, Guvernului sa nu mai adopte vreo ordonanta de urgenta in domeniul justitiei si politicii penale, punctand ca referendumul din 26 mai "a intrat in linie dreapta", iar orice act emis de Executiv in acest domeniu ar fi "ilegitim". "Solicit si de aceasta data…