Stiri pe aceeasi tema

- Proaspat revenita in emisiunea "Dragoste fara secrete", Madalina starneste valuri de rumoare cu ultimele sale declaratii, care ne fac pe toti sa ne intrebam de ce s-a intors in concurs, in conditiile actuale.

- Chiar daca acum formeaza un cuplu cu noul sau partener, Cristi, gandul si sufletul Nicoletei, de la "Dragoste fara secrete" a ramas tot la Alexandru. Chiar daca acesta a ranit-o intr-un mod greu inchipuit si acceptat de un suflet, tot el ramane marele regret, si totodata flacara sufletului sau.

- Madalina a revenit la „Dragoste fara secrete” alaturi de un partener cu care este de parere ca va caștiga marele premiu! Dupa ce a fost dezamagita de Alexandru și a parasit competiția, roșcata a revenit alaturi de toți ceilalți concurenți mai hotarata ca niciodata sa fie alaturi de Cristian, iubitul…

- Rozy a fost condusa in camera, dupa ce i s-a facut rau in direct, la Dragoste fara secrete. Concurenta se reface, ușor ușor, iar intre timp, au fost difuzate imagini din apartamentul in care sta alaturi de Alexandru, iubitul ei, filmate in urma cu cateva ore.

- Fosta concurenta a emisiunii "Dragoste fara secrete", Madalina, a vorbit, astazi, in direct, despre cum sunt vazute cuplurile din casa, din exterior. Chiar daca nu a avut foarte multe sfaturi de oferit, Madalina a oferit informatii importante din viata sa, dar a recunoscut ca si unele dintre cupluri…

- De cand a iesit din concurs, Madalinei i s-a schimbat perceptia despre concurs, si a invatat sa priveasca altfel oamenii ce o inconjurau in concurs, atunci cand era concurenta. Chiar daca a recunoscut ca este prietena foarte bun cu Rozy, Madalina a votat un alt cuplu.

- A intrat in show-ul matrimonial "Dragoste fara secrete", la bratul unui barbat care nu o iubea. Mai presus de asta, a aflat intre timp ca a ramas insarcinata cu acesta, chiar daca nu il cunoaste prea bine. Este vorba de Madalina, cea care a parasit competitia si care a luat decizii controversate legate…

- Dupa ce fostul partener a acuzat-o ca si-a parasit fetita, Nicoleta a ripostat si a tinut sa-si spuna propria poveste. Concurenta de la "Dragoste fara secrete" spune ca ar fi vrut sa-si ia copilul cu ea, dar nu a putut pentru ca era minora.