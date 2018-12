Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Coca, finalista „Vocea Romaniei“ din echipa Andrei, ne-a acordat un interviu inainte de finala show-ului in care ne-a oferit detalii despre cum a pus in scena unul dintre cele mai emotionante momente ale sezonului, dar si despre greutatea de a fi departe de casa, ea locuind de noua ani in Franta.

- ”Vocea Romaniei” și-a stabilit finaliștii, vineri seara, la PRO TV! Alma Boiangiu și Romanița Fricosu, antrenați de Tudor Chirila, Alexa Dragu și Dora Gaitanovici, antrenați de Irina Rimes, Madalina Coca și Renate Grad, antrenați de Andra și Bogdan Ioan și Vitalie Maciunschi, pregatiți de Smiley…

- 4.000 de militari cu peste 200 de mijloace tehnice si circa 50 de aeronave si 500 de militari din mai multe tari aliate sau partenere participa sambata, 1 Decembrie, incepand cu ora 10.00, la Parada militara organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti. Manifestatii…

- Luiza Cobori mai are foarte puțin pana va deveni mama pentru a doua oara, insa acest lucru nu a impiedicat-o sa participe la „Vocea Romaniei”. In ediția de vineri seara, 8 noiembrie, viitoarea mamica a facut senzație alaturi de Dana Olteanu. Cele doua, concurente din echipa lui Tudor Chirila, au interpretat…

- SANATATE… Adelina Gindu, tanara diagnosticata cu leucemie in urma cu cateva luni, a primit o noua sansa la viata. Nu in Romania, ci in Franta, acolo unde a facut un transplat de celule stem de la mama sa. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a Asociatiei “Inimi de campioni by Zamfir Mircea”, care…

- Cea de a cincea runda de audiții pe nevazute de la Vocea Romaniei au adus telespectatorilor, vinerea aceasta, un adevarat spectacol. De data aceasta, Andra și Irina au facut tot posibilul pentru a caștiga un concurent. Pe langa vocile puternice și daruirea concurenților, antrenorii au luptat și de data…