Stiri pe aceeasi tema

- Madalina are 24 de ani, este din Brasov si, de aproape o luna, este amanta lui Kamara. Ea o spune. A dezvaluit si cum l-a cunoscut pe artist. Cum s-au intalnit la mall si cum a inceput relatia.

- Dupa relația cu Laura Cosoi, Smiley nu și-a mai asumat nicio relație, asta nu pentru ca nu a avut o iubita oficiala, ci pentru ca a ajuns la concluzia ca daca lumea știe cat mai puține lucruri despre viața lui personala este mult mai fericit. Discret in ceea ce privește lumea lui, Smiley a facut declarații…

- In ultimul timp, Kamara se afla in vizorul presei din cauza zvonului despre un posibil divorț. Artistul ar fi calcat stramb și și-ar fi inșelat soția, pe Oana, cea care, de altfel, i-a daruit și un baiețel, pe Leon Akim, in varsta de 3 ani. Insa, mai puțini știu ca membrul trupei Alb Negru, Kamara, in…

- Inceputul acestui an a adus dupa sine o adevarata bomba in showbiz. Mai exact, unul dintre cele mai sudate cupluri ale lumii artistice este istorie, iar cantarețul care, nu cu mult timp in urma spunea ca soția lui este femeia perfecta, și-a și gasit o amanta.

- Romania a are un deficit bugetar, pe ESA , de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa in Comisia economica din Senat, scrie Agerpres. "Suntem intr-un deficit ESA de maxim 2,8%, in conditiile…

- Desi nu a reusit sa castige cel de-al doilea sezon “Bravo, ai stil!“, Adela s-a numarat printre finaliste si, mai mult decat atat, pe parcursul competitiei a dat dovada ca este o femeie cu stil, atat prin tinutele cu care s-a prezentat, dar mai ales prin atitudine. Iar, mai nou, are si un iubit, pe…

- Consultare online pe tema structurii anului scolar 2018-2019 Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, in perioada 18 - 24 ianuarie 2018, o consultare, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului scolar 2018-2019. Potrivit unui comunicat de presa al MEN,…

- Dupa un scandal de proporții, fosta amanta a lui Gabi Enache și-a atins scopul și a devenit soția fotbalistului. Pentru acest vis, Lena Rohozneanu a platit un preț pe care multe alte femei nu l-ar fi acceptat niciodata. Bruneta și-a parasit complet fiica din prima casatorie, cea cu handbalistul Mihai…

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din "cocini de tari”, au declarat, joi, surse ale CNN.Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat: "De ce ne…

- Bianca Sarbu a mai fost maritata cu Marian Sarbu, care a murit acum cinci ani, pe scena, chiar in bratele actritei. vedeta avea atunci 34 de ani. Ulterior, Bianca Sarbu a aflat ca sufera de cancer de piele și a avut nevoie de o operație. Acum, pe strada ei a iesit soarele. Corina Caragea SE…

- Fostul director al companiei Remin, Ioan Buda, actualmente consilier judetean, afirma ca accidentul de pe raul Sasar de acum cateva zile ste numai inceputul si ca astfel de evenimente vor mai avea loc si in alte locatii din Maramures. “Ca si fost director al companiei Remin cunosc destul de bine problematica.…

- In plin divort de Maria Constantin, au aparut zvonuri ca Marcel Toader si-ar fi gasit alinarea in bratele cantaretei de muzica populara Aida Preda. Afaceristul a confirmat ca a incercat sa o cucereasca pe bruneta, dar ca nu s-a concertizat nimic, in cele din urma, dar ca sunt foarte buni prieteni.

- SCORPION Este o luna perfecta pentru aventuri amoroase, insa trebuie sa fii disponibila pentru asta. Daca esti implicata intr-o relatie serioasa, cu sigurtanta nu e indicat nici cel mai nevinovat flirt. Partenerul tau de viata ar putea sa se simta atat de prost daca observa acest lucru…

- N-are noroc in dragoste si pace! Perseverenta, una dintre calitatile lui Marcel Toader (55 de ani), i-a adus numai esecuri, scrie click.ro. Omul de afaceri a cautat mereu dragostea si s-a casatorit de sase ori, dar fiecare mariaj a insemnat un esec. Mai mult, el a ajuns sa se judece cu ultimele doua…

- Dana Chera (fosta Grecu) a facut marturisiri surprinzatoare la mai bine de o saptamana dupa ce a anuntat ca si-a schimbat numele, fara sa spuna ca la scurt timp dupa ce a divortat, ea s-a recasatorit. In cadrul interviului, prezentatoarea TV a dat explicatii in legatura cu unele momente prin care a…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a fost audiat aseara la DIICOT in dosarul medicului Mihai Lucan. Bodog recunoaște ca a fost audiat la DIICOT și a spus ca a dat declaratii complete in calitate de martor.”In calitate de ministru al Sanatații, am colaborat instituțional cu magistrații DIICOT…

- Inceputul de an este un moment pentru planuri, unele chiar indraznete, cum ar fi incercarea antreprenoriatului. Digi24 a strans, din campania Romania Fast Forward, mai multe sfaturi ale oamenilor de business care au reusit.

- Kamara si sotia lui, Oana, sunt gata sa-si spuna „adio!”. Cei doi sunt in pragul divortului si se pare ca nu prea mai e rost de impacare. Artistul nu a vrut sa vorbeasca despre acest subiect, desi apropiatii spun ca regreta ca s-a ajuns la acest impas.

- HOROSCOPUL LUNII IANUARIE 2018. Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Citește horoscopul lunii ianuarie 2018 și afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te ferești de ghinion. Zodiile norocoase in…

- Monica Gabor a confirmat zvonurile potrivit fiul ei si al lui Mr. Pink. Fosta sotie a lui Irinel Columbeanu a facut primele declaratii despre cei doi copii ai sai, dezvaluind si o poza de familie.

- Cererea pentru unitatile hard disk si pentru aplicatiile electrochimice a facut ca ruteniu (n.rd. element chimic) sa atinga cel mai inalt pret din ultimii sapte ani, de 190 de dolari uncia, potrivit Bloomberg.

- Stefan Banica Jr. si-a adus aminte cu emotie de perioada cand era copil si cand primea cadouri de la Mos Craciun. Artistul a dezvaluit cu cine va petrece sarbatorile de iarna si a spus ce inseamna pentru el data de 25 decembrie. A

- Criminala de metrou socheaza prin comportamentul pe care il are. In primul rand, aceasta a cerut sa fie eliberata din arest si la vizionarea imaginilor surprinse pe camerele de supraveghere cu momentul in care o impinge pe linia de metrou pe tanara de 25 de ani, aceasta ar fi afirmat ca imaginile…

- Inceputul iernii astronomice este marcat de un moment precis, mai exact solstitiul de iarna, care va avea loc joi. Prin urmare, pe 21 decembrie va fi cea mai scurta zi din an - 8 ore si 50 minute -, iar durata noptii va avea o valoare maxima, de 15 ore si 10 minute (pentru Bucuresti). In emisfera sudica…

- Pe data de 31 ianuarie 2018 va avea loc Eclipsa Totala de Luna! In anul care vine, foarte multi nativi vor avea parte de schimbari incredibile, iar daca doresti sa aflii, citeste materialul de mai jos.

- Suspecta in cazul incidentului care a avut loc vineri dimineata la statia de metrou Piata Unirii 1 este audiata, la aceasta ora, a anuntat, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca. Femeia le-a spus jurnalistilor ca nu stie de ce a fost dusa la sectia de politie.

- Allianz-Tiriac, al doilea cel mai mare jucator din piata locala de asigurari dupa City Insurance, va inchide anul acesta cu prime brute subscrise de 1,2-1,3 miliarde de lei, un nivel similar cu cel inregistrat in 2016, estimeaza Virgil Soncutean, director general al companiei.

- Renato Portaluppi, 55 de ani, a jucat de-a lungul carierei la Gremio, Flamengo și AS Roma, și a strans 43 de meciuri pentru naționala Braziliei. "Am avut peste 5.000 de femei. Am glumit cu Pele și i-am zis ca pentru fiecare gol al lui eu am cucerit o fata", a spus Renato, potrivit Gazetta…

- Din capul locului trebuie spus ca regele nu putea refuza semnarea decretului de abdicare. Cei doi lideri romani, respectiv premierul Petru Groza si ministrul sau Gheorghe Gheorghiu-Dej, au amenintat cinic ca, in caz de refuz, pot declansa un masacru, a carui responsabilitate ar fi urmat s-o suporte…

- Nicolae Dica, antrenorul FCSB-ului, a subliniat importanța unei victorii cu Lugano in aceasta seara și se lauda pentru decizia de a introduce cat mai mulți jucatori tineri. "Ne dorim sa caștigam, obiectivul e sa terminam pe primul loc. Eu zic ca suntem pregatiți sa indeplinim acest lucru. Am facut…

- Premierul Pavel Filip și omologul sau georgian, Giorgi Kvirikashvili, considera ca relația dintre R. Moldova și Georgia este una speciala, marcata de susținere reciproca. Declarații in acest sens au fost facute la Tbilisi, in cadrul unei intrevederi oficiale dintre cei doi oficiali. Potrivit serviciului…

- E doliu in cer și pe pamant. Stela Popescu a fost condusa pe ultimul drum, un drum fara intoarcere. Am crezut toți ca e nemuritoare, nu a fost așa. Acum a urcat sa joace alaturi de ingeri.

- Republica Moldova nu trebuie sa aiba mari asteptari de la summit-ul Parteneriatului Estic din 24 noiembrie. Declaratii in acest sens au fost facute in cadrul emisiunii „Ora expertizei” de la postul de televiziune Jurnal TV.

- Dupa ce a trecut la ora de iarna, Romania trece acum si la vremea de iarna, cu temperaturi negative, zapada si lapovita in multe zone ale tarii. Inceputul acestei saptamani a adus in zona de nord, nord-vest si centru a Romaniei nori incarcati care au acoperit crestele muntilor cu zapada, iar in zonele…

- Tatal fostului ministru de Finanțe Darius Vâlcov a declarat, marți, la Înalta Curte de Casație și Justiție, ca în anul 2011 a cumparat trei lingouri de aur pentru a le face cadou nepoților, în timp ce Lavinia Șandru a vorbit de

- Președintele Donald Trump a facut 1.628 de declarații false sau mincinoase în cursul celor 298 de zile de la învestirea sa în funcție, ceea ce reprezinta în medie 5,5 minciuni pe zi, a calculat într-un material publicat marți ziarul Washington Post. Într-un…

- Sarbul Bratislav Zivkovic, declarat indezirabil pe 15 ani de instanta dupa ce SRI l-a monitorizat incercand sa afle informatii secrete despre baze militare si radare ale Romaniei la Marea Neagra, a declarat pentru Sputnik ca serviciile de informatii nu au niciun fel de dovezi cu privire la asa-numita…

- Intr-un astfel de ritm, este de așteptat ca Trump sa ajunga la 2.000 de declarații eronate in primul sau an de mandat și la 8.000 de minciuni pana la sfarșitul mandatului sau. Washington Post precizeaza ca ritmul minciunilor lui Trump a crescut brusc in ultima luna, atingand 9 declarații false…

- Intr-un astfel de ritm, este de asteptat ca Trump sa ajunga la 2.000 de declaratii eronate in primul sau an de mandat si la 8.000 de minciuni pana la sfarsitul mandatului sau. Washington Post precizeaza ca ritmul minciunilor lui Trump a crescut brusc in ultima luna, atingand 9 declaratii false pe zi.…

- Președintele american Donald Trump a facut 1.628 de declarații false sau mincinoase in cursul celor 298 de zile de la investirea sa in funcție, ceea ce reprezinta in medie 5,5 minciuni pe zi, a calculat intr-un material publicat marți ziarul Washington Post, citat de publicația belgiana Le Soir.…

- La nicio luna dupa ce s-a aflat ca Lavinia Pirva si Stefan Banica Junior s-au casatorit in secret, artista a facut dezvaluiri-bomba despre cea mai frumoasa zi din viata lor. Sotia juratului de la "X Factor" a vorbit despre rochia de mireasa, despre ceremonia religioasa, dar si petrecerea care a avut…

- In plina ”revolutie fiscala”, președintele PSD, Liviu Dragnea, a disparut din spatiul public. De obicei, liderul PSD era cel care anunta masurile adoptate din programul de guvernare, informeaza Antena3.Dragnea nu a fost miercuri la Parlament, iar zilele trecute nu a vrut sa faca declaratii,…

- Andreea Marin a recunoscut ca drumul spre succes nu este deloc ușor, insa a invațat sa faca fața provocarilor. Andreea Marin, prima declaratie despre relatia cu iubitul mai TANAR cu 10 ANI "Traim intr-o lume in care tot ce e mai ciudat ține capul afișului. Nu e ușor sa fii și felina…

- Oficial, sarcina Alessiei are 31 de saptamani, dupa cum a marturisit chiar ea recent. Azi, la cateva ore dupa ce a ajuns la maternitate impreuna cu logodnicul ei, vedeta a dezvaluit cum a decurs discutia pe care a avut-o cu medicul are s-a ocupat de ea in timpul sarcinii si cu care va naste.

- Dupa ce fotbalistul lui Gigi Becali și-a parasit soția și fiica pentru amanta care i-a daruit un copil, iata ca lucrurile au ajuns și la o concluzie. Gabi Enache s-a desparțit definitiv și oficial de soția lui, Madalina.

- Un taximetrist de 33 ani, originar din raionul Dubasari, este cercetat penal pentru declaratii false. Potrivit oamenilor legii, fiind in stare de ebrietate, barbatul s-a adresat dupa ajutor politistilor din Capitala, declarand ca i-a fost furat automobilul, care l-a parcat pe strada

- Alex Velea si Antonia se iubesc la fel ca in prima zi de relatie. Dupa 4 ani de relatie si doi copii, vedetele isi fac declaratii pline de pasiune chiar pe retelele de socializare, spre incantarea fanilor.