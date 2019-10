Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre Madalin Voicu si fosta sotie, Carmen Olteanu, s-a reaprins! Politicianul a ”uitat” sa mai achite pensia alimentara celor doi baieti pe care ii are cu pictorita, si s-a trezit cu conturile blocate. Acum artistul si-a dat in judecata propriii copii si contesta datoria catre acestia, potrivit…

- Procesul care vizeaza presupuse fapte de coruptie in legatura cu finantarea campaniei electorale din 2009, in care este judecata Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic, se reia, joi, sub autoritatea unui nou judecator stabilit de Curtea de Apel Bucuresti (CAB) dupa ce primul magistrat s-a pensionat.Surse…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea a demarat o ancheta dupa ce opt copii din Ramnicu Sarat, cu varste cuprinse intre 9 si 13 ani, care se aflau in tabara la Odobesti, au ajuns la spital cu suspiciune de toxiinfectie alimentara, a informat institutia. ‘DSP Vrancea a demarat o ancheta epidemiologica…

- Judecatoria Alba Iulia a decis sa restituie la Parchet cauza in care au fost trimisi in judecata, pentru delapidare, fostul primar al comunei Vintu de Jos si fostul director economic al institutiei. Instanta a constatat, in 2 august 2019, ca Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia nu a remediat…

- De o saptamana si jumatate a venit pe lume cel de-al saselea copil al cuplului Anca Serea – Adrian Sina, iar casa lor s-a transformat intr-o adevarata cresa, gradinita, scoala generala si chiar liceu. Celebra mamica a povestit pentru Click! cum este atmosfera intr-o familie atat de numeroasa, cum reuseste…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea, incarcerat la Penitenciarul Rahova, unde executa trei ani si jumatate de inchisoare in dosarul angajarilor fictive la Protectia Copilului Teleorman, a dat in judecata Inspectia Judiciara. Dragnea contesta o rezolutie a Inspectiei Judiciare care i-a clasat o plangere…

- 13 copii care se aflau într-o tabara sportiva în stațiunea Borsec au fost preluați, în timpul nopții de vineri spre sâmbata, de mai multe ambulanțe și duși la spital, cu simptome de toxiinfecție alimentara.