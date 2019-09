Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, a indicat, duminica seara, la Digi 24, pe cine o sa voteze daca nu intra in finala prezidențiala. „Evident, candidatul PNL”, a zis Barna, intrebat cu cine ar vota in turul 2 intre Klaus Iohannis și Mircea Diaconu (independent susținut de…

- Conform ultimului sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM, favorit in cursa prezidențiala ramane președintele Klaus Iohannis cu aproape 45 de procente. Pe locul doi este candidatul USR-PLUS, Dan Barna cu 17 procente. Viorica Dancila este abia pe locul 5, cu doar 8 procente. Sondajul nu l-a masurat…

- Surse din noua coliție formata din ALDE și Pro Romania au spus, pentru DCNews, ca termenul limita pentru PSD este 22 septembrie. 22 septembrie este și ultima zi de depunere a candidaturilor la alegerile prezidențiale. Pro Romania și ALDE ii dau Vioricai Dancila un ultimatum, valabil…

- Un zvon capata tot mai multa relevanța. Cu atat mai mult cu cat nu este infirmat de cel in cauza. Și anume ca Mircea Diaconu ar urma sa devina candidatul Pro Romania la alegerile prezidențiale. Eu unul nici in ruptul capului nu pot sa cred ca este posibil așa ceva. Și am in acest sens mai multe motive.…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a comentat la Realitatea TV situația noilor candidați la alegerile prezidențiale din noiembrie, punand accent pe dezvaluirea lui Ion Cristoiu, rostita la Realitatea TV, potrivit careia actorul Mircea Diaconu va fi candidatul Pro Romania la alegerile prezidentiale."Teoria…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, a afirmat, la Digi24, ca in cazul in care dreapta va caștiga scrutinul din toamna exista posibilitatea schimbarii Guvernului fie prin moțiune de cenzura, fie prin alegeri anticipate. Dan Barna a estimat ca actuala coaliție nu se va putea menține…

- Dan Barna a fost ales candidatul USR pentru alegerile prezidențiale din toamna. In competiția interna s-au inscris s-au inscris Dan Barna, Mihai Gotiu, Dragos Dinulescu si Dumitru Stanca. La congresul USR, care s-a desfașurat la Teatrul Național din București ,peste 500 de delegați și-au votat favoritul.…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a anunțat ca Guvernul va stabili, astazi, prin OUG, data la care vor avea loc alegeri prezidențiale.Citește și: ANM a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani - Ploua zi de zi, scapam temporar de canicula "Astazi vom stabili din OUG…