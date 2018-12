Stiri pe aceeasi tema

- Una calda, una rece pentru Madalin Voicu! Deputatul PSD cu cinci mandate a reușit sa caștige in instanța dreptul de a-și vizita cei doi copii pe care ii are din relația cu pictorița Carmen Olteanu, insa a primit și o veste proasta: trebuie sa plateasca mai mulți bani pentru pensia alimentara! (Cel mai…

- S-a aflat ce bani da lunar Victor Slav pentru creșterea Sofiei Natalia, fiica sa și a fostei sale partenere de viața, Bianca Dragușanu. Deși au decis sa mearga pe drumuri separate, Bianca Dragușanu și Victor Slav au grija ca fiicei lor, Sofia Natalia, sa nu-i lipseasca nimic. Insa, in ceea ce privește…

- Viața lui Victor Slav a luat o turnura neașteptata dupa desparțirea de Bianca Dragușanu. El și-a schimbat planurile radViața lui Victor Slav a luat o turnura neașteptata dupa desparțirea de Bianca Dragușanu. El și-a schimbat planurile radical și s-a concentrat mai mult pe partea profesionala.ical și…

- Victor Slav si Bianca Dragusanu s-au despartit in urma cu 5 luni. In timp ce Bianca este la a doua relatie de la despartire, Victor nu s-a cuplat cu nimeni. Bianca a fost mai intai cu fostul luptator Tristan Tate, iar acum se iubeste cu un alt milionar, Alex Bodi. Bianca Dragusanu, imagine…

- Companiile municipale vor funcționa in continuare, a declarat primarul Capitalei Gabriela Firea, in ciuda deciziei Curții de Apel București care a stabilit ca nu ar fi fost inființate in mod legal. Edilul Capitalei a explicat vineri ca hotararea Curții nu afecteaza activitatea companiilor subordonate…

- Dan Voiculescu executa silit Fiscul pentru recuperarea a aproximativ 30.000 de lei, suma care i-a fost reținuta din pensie pentru recuperarea prejudiciului din dosarul privind privatizarea ICA. El scrie pe blog ca saluta decizia instanței de a aproba returnarea sumelor care i-au fost "reținute abuziv"…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR in legatura cu legea care acorda Avocatului Poporului o pensie similara cu a judecatorilor CCR. Iohannis reclama atat adoptarea incorecta a legii, cat si neconstitutionalitatea intrinseca a legii, motivand ca „acordarea unor pensii speciale pentru Avocatul Poporului…