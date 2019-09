Mădălin Voicu, criticilor lui Dăncilă: Femeia asta e corectă, bă! Intrebat ce opinie are despre Viorica Dancila, Madalin Voicu a raspuns: "E un personaj mai cinstit și mai direct și mai simplu in exprimare, adica pe ințelesul tuturor, și o femeie care vrea bine și vrea lucruri care nu sunt imbracate in lucruri pompoase, cu discursuri, cu spume la gura și cu ochii dați peste cap. Este o femeie care vrea ca lucrurile sa mearga bine. Nu ma leg de micile dezacorduri, ca ne mai scapa și noua, sa fim serioși. Ca intenție, ca atitudine, ca fel de a fi și comportament, femeia asta este corecta, ba. E cinstita, corecta, pe fața și nu are niciun fel de ascunziș",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

