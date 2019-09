Mădălin Voicu, critici pentru europarlamentarii români: Trimitem oameni mici la Bruxelles. Nu sunt verticali! "Romanii in general au impresia ca sunt inferiori unor entitati europene, mondiale. Si ca, vezi doamne, mergem cu basca in mana si intrebam daca putem si noi sa respiram. Nu se poate, pentru ca intrand intr-o Uniune Europeana care inseamna in primul rand egalitate, nu fraternitate ca m-as lua dupa Macron, si eu am dreptul sa cer si sa spun ceva. Nu imi spui sa stau jos si sa tac. Nu exista atitudine din partea noastra. Si cum ridica unul mana sa spuna ca e si el membru al UE, vine cineva si spune 'da, ma, dar mai vedem noi!'. Nu se poate! Noi mai avem inca o mare greseala. Oamenii nostri,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

