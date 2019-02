Stiri pe aceeasi tema

- Drumul lui s-a incheiat spre bucuria multora și tristețea altora. Madalin None a fost eliminat din show-ul „Puterea dragostei”, iar noi avem dovada. Nimeni nu s-a așteptat la asta! Citește și: Dupa ce a fost ELIMINATA de la ”Puterea dragostei”, Andreea Curiman a spus ADEVARUL despre NONE! ”Joaca teatru,…

- Deja celebrul dosar ce l-a vizat cu patru ani in urma pe fostul președinte al Consiliului Județean Mehedinți, Adrian Duicu, a fost disecat in direct la Antena 3. Mandatele de siguranța naționala in baza carora i-au fost ascultate telefoanele, dar și convorbirile telefonice cu alte persoane ar fi fost…

- Fostul campion la box Mike Tyson face dezvaluiri socante. Sportivul a marturisit ca i-a propus unui angajat de la o gradina zoologica zece mii de dolari ca sa fie lasat sa se bata cu o gorila.

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite miercuri dupa ce un autocar s-a rasturnat pe o autostrada din Macedonia de Nord, a anuntat ministrul Sanatatii, Venko Filipce, relateaza AFP."Treisprezece oameni si-au pierdut viata. Imi pare foarte rau", a declarat Venko…

- Daniel, fostul concurent de la „Puterea dragostei”, a facut o serie de dezvaluiri neașteptate despre relația pe care a avut-o cu concurenta Marina. Fostul concurent a recunoscut ca intre el și Marina au avut loc atingeri interzise. In cadrul unui interviu, Daniel, fostul concurent de la „Puterea dragostei”,…

- Siguranta pasagerilor din Statele Unite este ignorata in schimbul castigurilor mai mari. E semnalul de alarma tras de mecanicii de avioane, care acuza companiile aeriene ca ignora unele probleme tehnice.

- Andreea Mantea a marturisit ca a pus cateva kilograme in plus de cand filmeaza pentru emisiunea pe care o prezinta. I s-a facut rau in timpul emisiunii. Concurentele au dat-o imediat de gol: "E gravida!" "Sunt foarte emotionata, ma aflu alaturi de echipa emisiunii "Puterea dragostei",…