Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Șișcanu a slabit uimitor in ultima perioada. Prietenii de pe rețelele de socializare ai soției lui Madalin Ionescu au felicitat-o și au intrebat-o daca a ținut un regim personalizat. „Buna. Ai ținut un regim personalizat Carmenfit? Sau ai facut doar sport cu Carmen? Felicitari, arați foarte…

- Florin Buliga, criminalul din Brașov care și-a omorat soția și cei doi copii, a fost arestat de judecatori pentru 30 de zile și incarcerat in arestul Poliției Brașov. Criminalul care pare sa nu regrete nimic din ceea ce a facut, considerand ca cei dragi sunt acum intr-o ”lume mai buna”, a primit deja…

- Lui Costel Corduneanu i s-a facut o ”cheie” de zile mari. Cel supranumit ”Stapanul Moldovei” a fost ”turnat” de soție in timp ce iși clatea ochii cu formele apetisante ale unor dansatoare. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, are imaginile, in exclusivitate.(CITEȘTE ȘI: DECLARAȚII IN PREMIERA DE LA…

- Maria Lascar, sotia celebrului medic Ioan Lascar, a murit astazi, informeaza spynews.ro. Femeia suferea de cancer pulmonar de mai mulți ani, iar astazi a pierdut lupta cu boala cumplita. Maria Lascar a lucrat și ea in domeniul medicinei, fiind medic primar ginecolog. Bogdan Lascar, fiul Mariei și al…

- Cu cateva ore inainte de triplul omor, Florin Mircea Buliga susține ca a fost la firma pe care o administreaza, care se ocupa cu comercializarea de aparate de biorezonanța și mese pentru masaj, dupa care a plecat la Manastirea din Șinca Veche, unde, conform propriilor spuse, obișnuia sa se reculeaga.…

- Noi detalii ies la iveala în cazul triplei crime care a îngrozit România. Florin Mircea Buliga (43 de ani) și-a ucis cu sânge rece soția și pe cei doi copii. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Potrivit anchetatorilor, ziua crimei, luni, 26 martie, a început ca…

- Florin Mircea Buliga a oripilat o țara intreaga din cauza gestului sau necruțator. Barbatul care locuia cu familia in Brașov și-a ucis soția și cei doi copii, luni noaptea, in timp ce aceștia dormeau. Florin Mircea Buliga are 43 de ani si pana astazi era perceput ca un normal, inteligent, cu o familie…

- O eleva de 16 ani a plecat spre scoala, dar nu a mai ajuns la ore si nici acasa. Parintii, plecati la munca in strainatate, spun ca fetei nu-i lipsea nimic si nu avea niciun motiv sa plece de acasa, scrie vremeanoua.ro. Adolescenta din Vaslui este disparuta de acasa de cinci zile. Se numeste Emine […]…

- Prezentatorului Exatlon, Cosmin Cernat, ii priește Republica Dominicana. Gazda emisiunii-concurs are familia alaturi de el. Cernat a postat mai multe fotografii de pe plajele exotice unde se distreaza alaturi de soție, atunci cand nu filmeaza pentru Exatlon. Partenera de viața a prezentatorului și-a…

- Un barbat din comuna argeseana Mosoaia a fost audiat de Poliție, el fiind suspectat ca timp de doua saptamani si-a sechestrat si batut sotia si cei patru copii, cu varste intre doi si 14 ani, potrivit romaniatv.net. Poliția a sesizat și DGASPC Arges in legatura cu acest caz. Barbatul, in varsta de 49…

- Cristian Daminuța și-a dat pe spate soția cu un cadou cat salariul lui Alibec. De cand s-a facut baiat de casa, Cristian Daminuța a inceput sa faca lucruri de-a dreptul nebunești. De curand, cel mai rasfațat sportiv de la noi din țara a cheltuit o avere pentru a-și face soția fericita. Citește și: A…

- Andrei Duban a venit la emisiunea „La Maruța” dupa ce a fost eliminat de la show-ul „Ferma vedetelor”. Umoristul a facut mai multe marturisiri, inclusiv ca a dormit cu soția lui și cu Patrizia Paglieri in același pat. „Toate speranțele mi le pun in ea (n.r.- in soția lui). Am dormit foarte mult noi…

- Posturile rusești de televiziune au alocat mult spațiu acestui subiect. Intre timp, ministerul rus de Externe ii convoaca pe ambasadorii straini acreditați la Moscova pentru a dezbate cazul Skripal. Corespondentul nostru, Liviu Iurea, are detalii.

- La un pas de tragedie a fost cunoscuta artista Otilia Bilionera, in urma cu mai multe luni. Se afla in Turcia, s-a simțit rau și a ajuns la spital! A fost operata de urgența. ”Puteam sa mor”, avea sa spuna Otilia. La cateva ore de la intervenția chirurgicala, a fost vizitata de iubitul ei, care […]…

- Aylin Cadir, fotografiata in timp ce iși alapteaza bebelușul, dupa ce mai multe vedete au fost dur criticate pentru ca au facut același lucru in public. Actrița a postat și un mesaj emoționant pe contul de socializare. Aylin Cadir a nascut un baiețel perfect sanatos , la sfarșitul anului trecut. Artista…

- O femeie din Iasi a fost filmata cazuta in sant dupa ce s-a imbatat crița. Langa ea era baietelul ei de nici doi ani, trantit la pamant. Imaginile revoltatoare au ajuns la știri. Tanara de 25 de ani care s-a prabușit pe asfaltul rece, cu tot cu fiul ei. Norocul copilului a fost ca mai multi […] The…

- Un barbat de 42 de ani din Timișoara a murit in drum spre spital, dupa ce ar fi sarit in gol de la etajul al treilea al blocului in care locuia. Timișoreanul ar fi recurs la acest gest dupa ce s-ar fi certat cu soția. Tragedia s-a petrecut marți seara, pe strada Grigore T. Popa, din nordul Timișoarei.…

- Soția lui What’s Up nu este insarcinata, așa cum artistul a lasat sa se ințelaga pe 8 Martie, cand a facut anunțul pe contul de socializare. Fanii acestuia i-au felicitat imediat, insa interpretul a lamurit misterul abia la cateva zile, ca de fapt Simina nu este inca gravida. “Te iubesc, sotia mea mica, #viitoaremamica”,…

- Vedeta de televiziune se bucura din plin de timpul liber si a decis sa faca ceva si pentru sine: o cura pentru sanatatea trupului si mintii in celebrul resort dedicat wellness-ului din Bodrum. O decizie neobisnuita pentru un barbat, dar previzibila cumva pentru Madalin Ionescu, preocupat atat de binele…

- Cristina Șișcanu a slabit 20 de kilograme, dupa ce a nascut, iar acum arata mai bine ca niciodata. Dovada sta in cele mai recente imagini postate de aceasta pe contul de socializare. Sotia lui Madalin Ionescu s-a ingrașat , pe parcursul celor 9 luni de sarcina, aproape 25 de kilograme. Cristina a devenit…

- Cristina Șișcanu a devenit mamica in urma cu 10 luni, cand a adus-o pe lume pe Petra. Soțiia lui Madalin Ionescu a luat in greutate pe durata sarcinii, insa acum are toate motivele sa fie mandra. Pentru ca a slabit peste 20 de kilograme dupa ce a nascut. “Am slabit, da. Era și firesc, deja […] The post…

- Oana Lis este foarte activa pe rețelele de socializare. Recent, soția fostului primar al Capitalei a urcat o fotografie in care apare nemachiata. In evidența a ieșit și decolteul pe care il are, iar prietenii virtuali au reacționat imediat. „Adevarata mea fata!! A voastra care e!?…”, a scris Oana Lis…

- Deși 8 martie este considerata o zi speciala, dedicata femeilor din intreaga lume, unii domni mai abuzeaza de libertate, din cand in cand, și „o comit” chiar și in zile mari. Adrian Mutu și-a lasat soția acasa și a petrecut cu prietenii, pana dimineața, la un restaurant luxos din Capitala.

- Dupa multe tensiuni intre concurenții Diana Dumitrescu, Grațiela și Andrei Duban, a venit momentul in care participanții de la „Ferma Vedetelor” au votat duelistul saptamanii. In calitate de fermierul saptamanii, Grațiela Duban a ales. Mulți se așteptau ca soția actorului sa faca acea nominalizare.…

- Ediția din aceasta seara de la „Ferma Vedetelor” a inceput cu certuri. Discuțiile s-au aprins dupa ce Grațiela Duban, care e fermierul saptamanii, i-a desemnat pe cei doi servitori. Aceștia sunt Diana Dumitrescu și Cosmin Natanticu. Actrița se gandește deja pe cine sa provoace la duel. Drama lui Catalin…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, publica in mega-exclusivitate imagini incendiare cu șeful celui mai mare lanț de hipermarketuri care activeaza la noi in țara și soția acestuia. Cei doi au „comis-o” in celebrul club LOFT din Capitala, consumand mult alcool alaturi de apropiați, iar, dupa ce au…

- In noaptea de sambata spre duminica, la secția de psihiatria a Spitalului Județean din Slatina. Un infirmier a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis. Barbatul a injunghiat-o pe femeie de 7 ori in spate și de 3 ori in zona gatului, spun anchetatorii. El a fost gasit cu venele taiate și cu o plaga in […]…

- O cearta intre Dean McDermott și Tori Spelling s-a terminat cu poliția care a aparut la ușa casei lor. Conform presei internaționale, actorul Dean McDermott (51) a fost agresat de soția sa, Tori Spelling, intr-o criza de nervi a acesteia. Fotografiile surprinse de paparazzi il infațișeaza pe Dean vorbind…

- Cosmin Cernat se afla de cateva luni bune in Republica Dominicana, acolo unde au loc filmarile Exatlon. Deși concurenții sufera la probe, mananca in general orez și fructe și nu au voie sa țina legatura cu cei de-acasa, prezentatorul de la Exatlon este mai „rasfațat”. El se afla acolo impreuna cu soția…

- Abigail Jones a venit pe lume pe 6 august, in urma cu doi ani, insa micuta avea destinul crunt scris dinainte sa se nasca. O tumora inoperabila a intors toate sansele de supravietuire impotriva micutei al carui creier era grav afectat. In ciuda prognosticului medicilor, Erika si Stephen Jones, parintii…

- Scene dezgustatoare pe rafturile unui supermarket din Marea Britanie! Un cuplu a avut parte de socul vietii, dupa ce a fost la un magazin din orasul lor si a cumparat mai multe caserole de fructe. Salma Riaz, in varsta de 32 de ani, si sotul sau, Kamran, au decis sa mearga sa cumpere fructe proaspete…

- Un roman care locuiește in Arizona a fost arestat, dupa ce a amenințat, pe rețeaua de socializare, ca va omori enoriașii dintr-o biserica penticostala. Autoritațile l-au prins pe romanul care era hotarat sa-și duca planul in aplicare. In mașina luia fost gasita o arma. Ismaiel Damian, in varsta de…

- Madalin Ionescu, fostul prezentator al emisiunii "Wowbiz" de la Kanal D, are cu ce se mandri. Fiica lui din prima casnicie, Stefania, este de o frumusete rapitoare. Adolescenta de 19 ani este la varsta la care face furori printre tinerii de seama ei. Recent, paparazzii i-au surprins pe Madalin…

- FCSB a fost învinsa, joi, pe Stadio Olimpico, scor 5-1, de echipa Lazio, în cea de-a doua mansa a saisprezecimilor de finala ale Ligii Europa, si a ratat calificarea în optimile competitiei.

- Kamara și Madalina s-au desparțit, dupa ce artistul și soția lui, Oana, au avut mai multe apariții in platoul de la Kanal D. In cele din urma, „amanta” a cedat și a rupt orice legatura cu interpretul. Dupa ultima aparitie a lui Kamara și a Oanei, la WOWbiz, in care s-au imbratisat si au izbucnit in…

- Soția fostului președinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, rupe tacerea dupa o serie de materiale despre valoarea pensiei pe care ar incasa-o. "Intervin foarte rar in spațiul public. Discreția a fost alegerea mea. Daca fac asta acum, este pentru ca ma simt obligata cu o explicație colegilor mei…

- Un tanar cuplu foarte indragostit și proaspat casatorit era in noaptea nunții, iar mireasa i-a cerut soțului 20 de dolari pentru prima lor noapte drept soț și soție. Barbatul, nerabdator și fara sa se gandeasca prea mult, i-a dat. Dar același scenariu s-a repetat de fiecare data cand au avut relații…

- Sotia lui Ilie Nastase este foarte atenta la astectul fizic, de aceea a trecut de mai multe ori pragurile clinicilor de chirurgie estetica. Ultima data s-a intamplat in urma cu doar cateva zile. Brigitte a ajuns in Turcia, pentru o noua interventie.A

- Simona Halep debuteaza marți dimineața in turneul de la Australian Open, romanca urmand sa o infrunte pe australianca de 17 ani Destanee Aiava. Deși e lider mondial și a inceput anul cu titlu la Shenzen, jurnaliștii australieni mizeaza pe o surpriza uriașa in meciul de maine și cred ca Aiava va reuși…

- O informatie-bomba a sosit, recent, la redactie, pe celebra adresaA pont@cancan.ro . Potrivit acesteia, celebrul antrenor Dan Petrescu urma sa aiba o intalnire amoroasa la Cluj, cu o blonda, inaintea meciului dintre CFR Cluj si ACS Poli Timisoara, timp ce sotia lui se afla in Dubai.A CANCAN.RO, SITE-UL…

- Nathalie Ekeng nu a mai primit niciun semn din partea lui Dinamo si a hotarat sa mearga in instanta pentru a-si gasi dreptatea. Femeia a primit din partea oficialilor doar 5.000 de euro, bani cu care a amenajat mormantul barbatului cu care are doi copii, un baietel si o fetita. Sotia lui Ekeng,…

- In ultima perioada, aceasta se distanțase de el, incepuse se aranjeze mai mult și avea mereu parul coafat, scrie antena3.ro. Citeste si Scene EXPLICITE, filmate la fereastra PARLAMENTULUI de un trecator VIDEO INDECENT Dar nu și-a imaginat nici o clipa ce avea sa-i vada ochilor. Soția…

- Bomba inceputului de an vine din lumea manelistilor. Dupa ce Florin Salam a fost cap de afis ca urmare a neintelegerilor cu iubita sa Roxana, un alt greu al manenelor trece prin momente dureroase.

- Un barbat din județul Suceava a vrut sa-și instaleze in casa amanta spunandu-i soției ca este ”o verișoara”. De aici a inceput un scandal uriaș care a implicat intervenția poliției și acuzații grave. Duminica, barbatul de 50 de ani, din comuna Siminicea, a ajuns acasa beat și de mana cu ”verișoara”. Sotia…

- Fostul prezentator de televiziune și-a petrecut ziua de Sfantul Ion in compania fiului sau din prima casnicie și a actualului sau socru. Madalin Ionescu are doi copii din prima sa casnicie. El a fost casatorit cu Mihaela, de care a divortat in luna martie 2011, dupa 14 ani de casnicie. Imediat dupa…

- Desi parea ca mariajul lor este pe sfarsite, Dana si Ionel Ganea nu ma divorteaza. Daca in urma cu putin timp femeia a cerut un ordin de protectie pentru sotul sau si avea de gand sa puna punct casniciei, se pare ca acum lucruri s-au schimbat complet.