- Cel putin 17 persoane au murit, dupa ce furtuna tropicala Eliakim a afectat partea de est a Madagascarului, in special regiunea insulei Mananara, au informat, luni, autoritatile, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 14 persoane, inclusiv patru copii, s-au inecat in noaptea de vineri spre sambata, in sud-estul Marii Egee, in naufragiul unei ambarcatiuni care aducea aproximativ 20 de migranti de pe coasta turca, a anuntat politia portuata greaca, relateaza AFP., conform news.ro.Bilantul a crescut…

- Mai mulți oameni și-au pierdut viața, joi (15 martie), dupa ce o pasarela pietonala care asigura accesul la Universitatea Florida International s-a prabușit pe o autostrada cu șase benzi, relateaza CNN. Opt mașini au fost distruse. Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, potrivit celui mai nou…

- Un avion de tipul Bombardier Dash 8 Q400 s-a prabusit luni, cu 71 de persoane la bord, in apropiere de aeroportul din Kathmandu, capitala Nepalului, accident in care conform bilantului provizoriu si-au pierdut viata cel putin 40 de persoane, au anuntat autoritatile locale. Avionul apartine companiei…

- Un kamikaze a detonat vineri explozibilul avut asupra sa intr-un cartier siit din capitala afgana Kabul, omorand sapte persoane, au anuntat responsabili afgani, relateaza AFP. 'In explozie au fost ucise sapte persoane si sapte au fost ranite', a anuntat purtatorul de cuvant al…

- Autoritatile indiene depuneau eforturi vineri sa controleze un incendiu intr-o uzina chimica, in statul Maharashtra (vest), soldat cu trei morti, relateaza BBC News, conform news.ro.Politia a anuntat ca mai multe persoane au fost de asemenea ranite in acest uncendiu, la Boisar, in apropiere…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise intr-un cutremur de magnitudinea de 6,7 pe scara Richter miercuri dimineata, in sudul Papuei Noua Guinee, a anuntat un oficial, relateaza Reuters conform News.ro . Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a avut loc in regiune in urma cu noua zile, soldat cu 55 de morti,…

- Cel putin 24 de persoane si-au pierdut viata in urma unui incendiu care s-a declansat vineri la o clinica de reabilitare a consumatorilor de droguri in capitala azera Baku, a relatat agentia de presa locala APA, citand autoritatile, informeaza AFP. "Incendiul s-a declansat la ora locala…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP. "Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite. Alte 21…

- Cel putin sase persoane au murit in urma intemperiilor produse pe Coasta de Est a Statelor Unite, mii de curse aeriene fiind anulate din cauza rafalelor de vint care au depasit 130 de km/h, relateaza cotidianul The Washington Post. Numerosi copaci au fost doboriti de vint in statele New York, Massachusetts,…

- Cel putin doua persoane au fost ucise intr-un atac armat produs vineri in campusul Universitatii Centrale din Michigan, afirma surse citate de presa americana. Atacul armat a avut loc in unul din caminele din campusul Universitatii Centrale din Michigan, relateaza Detroit Free Press si…

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera. Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual. Trenul care…

- Doua persoane au fost ucise intr un incident armat produs vineri dupa amiaza in centrul orasului elvetian Zuuml;rich, in fata unei filiale a bancii UBS, afirma surse citate de presa locala, potrivit Romania TV. Incidentul armat a avut loc in fata unei filiale a bancii UBS situata langa Gara centrala…

- “Cei trei atacatori sinucigasi au murit, la fel si alte 18 persoane. 22 de persoane au fost ranite”, a declarat Damian Chukwu, respezentant al politiei. Atacul a avut loc la o piata de peste, vineri seara, la ora 19.00 GMT. Triplul atentat inca nu a fost revendicat, insa gruparea Boko…

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA. Orasul Hualian a fost cel mai…

- Cel putin cinci cladiri s-au prabusit in urma cutremurului de suprafata cu magnitudinea de 6,4 grade. Conform unor surse din cadrul serviciilor de interventie, doua persoane au murit, iar alte zeci sunt blocate sub daramaturi in urma seismului. Premierul Taiwanului, William Lai, a anuntat ca cel putin…

- Cel putin 18 persoane au murit, sambata, in urma unui atac armat la un club de noapte din Fortaleza, in Brazilia. In atac au fost ranite 16 persoane. Potrivit presei internationale, in local a intrat un grup de barbati inarmati care a deschis focul asupra celor care particupau la o petrecere. Autoritatile…

- Cel putin 18 persoane au murit, sambata, in urma unui atac armat la un club de noapte din Fortaleza, in Brazilia. In atac au fost ranite 16 persoane.Potrivit presei internationale, in local a intrat un grup de barbati inarmati care a deschis focul asupra celor care particupau la o petrecere,…

- Cel puțin 95 de persoane au murit, sambata, in urma unui nou atentat sangeros care zguduie lumea. Peste 150 persoane sunt ranite, iar bilanțul este in creștere, dupa ce o masina cacana a explodat la Kabul, capitala Afganistanului.

- Update – 14:20 – Cel puțin 40 de persoane au murit și alte peste 140 au fost ranite, dimineața, in urma unui atentat produs in capitala afgana, Kabul. Atentatul a fost revendicat de talibani. Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante…

- Cel putin 37 de persoane au murit si alte 70 au ramas cu rani in urma unui incendiu intr-un spital din Coreea de Sud. Opt persoane dintre cele 70 ranite se afla in stare critica, transmite Reuters.

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…

- Accident la ora de varf a dimineții in Milano. Un tren care aducea navetiști inspre centrul de afaceri din Italia a deraiat, omorand doua persoane și ranind grav alte zece. Peste 100 de persoane au suferit rani ușoare in urma accidentului feroviar, potrivit AGERPRES.

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si zece au fost grav ranite dupa ce un tren a deraiat, joi dimineata, in apropiere de Milano. Aproximativ 100 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site-ul televiziunii France 24, potrivit rtv.net.

- Ministrul de interne din Afganistan a declarat, pentru BBC, ca a fost o greseala transferarea securitatii la Hotelul Intercontinental, din responsabilitatea politiei, catre o firma privata de securitate, in urma cu trei saptamani. Oficialii incearca, inca, sa inteleaga cum au reusit atacatorii sa patrunda…

- Cel puțin 29 de oameni au murit, iar alți zeci au fost raniți in Madagascar, din cauza Ciclonului Ava. Vantul care atinge la rafala aproape 200 de kilometri pe ora a facut prapad in estul țarii. Peste 13.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele din cauza intemperiilor, au precizat…

- Opt oameni au murit, alti 84 au fost salvati si cateva zeci sunt dati disparuti in primul naufragiu din acest an implicand migranti care au incercat sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana, transmite Reuters.Migrantii au fost vazuti sambata dimineata pe o ambarcatiune in largul coastelor Libiei, a…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Accident de autocar in Peru, soldat cu zeci de morți. Cel puțin 25 de persoane au murit in Peru, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima. Accidentul a avut loc pe un o șosea ingusta, cunoscuta drept „Intorsura diavolului”…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Opt persoane au murit in Indonezia, dupa ce barca pe care se aflau 40 de pasageri la bord s-a rasturnat. Mai multe persoane sunt date disparute in urma incidentului, conform Agenției naționale indoneziene pentru cautare și salvare. La bordul ambarcațiunii se aflau, de asemenea, și copii. Aceasta…

- Anchetatorii considera ca focul din Bronx, de vineri dimineata, care a ucis 12 persoane, inclusiv patru copii, a fost cauzat de un copil care se juca la o soba. Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a declarat ca "acesta este incendiul cu cel mai mare numar de morti din ultimii cel puțin 25…

- Cel putin 12 persoane, intre care un copil de un an, au murit intr-un incendiu care a izbucnit joi seara intr-un bloc de locuinte din cartierul Bronx, din New York. Mai multe persoane sunt ranite, patru dintre acestea fiind in stare critica. Este cel mai grav incendiu din oras din ultimii 25 de ani.…

- Guvernul din Vietnam a ordonat ca aproape 1,2 milioane de persoane sa fie evacuate, in contextul in care puternicul taifun Tembin - care a facut deja 230 de victime in Filipine - se apropie de aceasta tara si va afecta mai intai regiunile sale sudice, informeaza DPA. Taifunul Tembin, al…

- Cel putin patru persoane si au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s a prabusit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun, preluat de Romania TV.Patru persoane au murit, in urma impactului care a avut loc pe aeroportul Bartow Municipal. Mai multe…

- Furtuna tropicala Tembin, ridicata la categoria de taifun dupa ce a provocat aproximativ 200 de morti si zeci de disparuti in insula Mindanao din Filipine, s-a indepartat de arhipelagul filipinez indreptandu-se spre Marea Chinei meridionale, potrivit agențiilor de presa internaționale.

- Cel putin 13 oameni au murit si noua sunt dati disparuti in urma ciocnirii a doua nave in apele tanzaniene ale lacului Tanganyika, transmite AFP. Accidentul a avut loc vineri in zori si a implicat un vas ce transporta 135 de pasageri si un altul cu 63 de persoane la bord, a declarat, pentru…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata, iar sase au fost date disparute in inundatiile si alunecarile de teren care au avut loc in sudul Filipinelor, regiune afectata de furtuna tropicala Tembin, informeaza vineri AFP. Partea estica a insulei Mindanao, cea de-a doua insula ca marime…