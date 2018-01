Stiri pe aceeasi tema

- Partea de est a Madagascarului a fost afectata grav in ultimele zile, ciclonul degajand rafale de vant cuprinse intre 140 si 190 de kilometri pe ora. "Bilantul provizoriu al Ciclonului Ava este de 29 de morti", a declarat Melisa Venance, purtatorul de cuvant al Departamentului pentru Gestionarea…

- Cel putin 29 de persoane au murit, iar altele au fost ranite în urma furtunilor produse în ultimele zile în Madagascar, au anuntat luni autoritatile, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a avut loc, sâmbata, în vestul Iranului, a anuntat televiziunea iraniana. Cel puțin opt persoane au fost ranite, relateaza Reuters. Știre în curs de actualizare

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Doua persoane au fost ucise in cursul unor confruntari in orasul iranian Dorud (vest), sambata seara, a declarat viceguvernatorul provinciei Lorestan la televiziunea de stat, relateaza duminica AFP si Reuters, potrivit Agerpres. 'A avut loc o manifestatie sambata seara si unele persoane au iesit…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti chinezi a intrat in coliziune cu un autoturism, in Islanda, informeaza site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.ro.

- Cel putin 39 de persoane au fost ranite in urma exploziei accidentale a unor artificii in cursul unui festival in Ajunul Craciunului, intr-un oras din centrul Cubei, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 grade s-a produs joi seara in provincia Kerman din sud-estul Iranului, in urma caruia au fost ranite cel putin 23 de persoane, a anuntat televiziunea de stat iraniana, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Un feribot care face legatura intre insule in Filipine, cu 258 de persoane la bord - pasageri și echipaj - printre care și turiști de Craciun, s-a scufundat, azi, dupa ce a infruntat vremea neprielnica, vanturi puternice și valuri uriașe, in nord-estul țarii, anunța presa americana.

- Mai multe persoane au fost ranite luni in urma deraierii unui tren de pasageri al companiei Amtrak pe un pod situat peste o autostrada din statul american Washington (nord-vestul SUA), relateaza Reuters si AFP, citand media locale. Accidentul s-a produs in localitatea DuPont, la nord de orasul Olympia,…

- Pompierii au evacuat, sambata seara, 68 de persoane care se aflau intr-o pensiune din Sibiu, unde a ars instalatia de ventilare din bucatarie, fara a exista victime, a anuntat ISU. „Pompierii sibieni au intervenit pe Str. Berariei, din municipiul Sibiu, acolo unde a ars instalatia de…

- Doi atacatori sinucigasi au deschis focul asupra unei biserici din sud-vestul Pakistanului, duminica, omorand cel putin cinci persoane si ranind alte 16, inainte de a fi opriti de catre politisti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Pompierii au evacuat, sâmbata seara, 68 de persoane care se aflau într-o pensiune din Sibiu, unde a ars instalatia de ventilare din bucatarie, fara a exista victime, a anuntat ISU.

- Grav accident feroviar in gara Roșiești din județul Vaslui. Un tren a lovit un autoturism, la intrarea in gara. Doua persoane sunt incarcerate, iar una dintre acestea va fi transportata cu un elicopter la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. O a treia persoana a fost transportata la Spitalul Județean…

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranitw, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne,…

- A fost activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate. S-a intamplat in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante, scrie News.ro. Conform informatiilor…

- Cutremurul de 6,2 grade, care a avut loc marți în provincia Kerman, Iran, a produs numeroase pagube. Aproximativ 18 persoane au fost ranite și 20 de case au fost distruse. Din fericire, nu exita persoane decedate. La scurt timp dupa cutremur, în spațiul virtual…

- Potrivit presei, o persoana ar fi murit intr-un accident rutier in timp ce incerca sa fuga din calea flacarilor, insa capitanul pompierilor din comitatul Ventura Steve Kaufmann a declarat intre timp pentru Associated Press ca niciun corp nu a fost gasit intr-o masina rastrunata. Un pompier a fost ranit,…

- Un numar de 11 persoane au fost evacuate în urma unui incendiu care a izbucnit joi dimineața într-un apartament dintr-un imobil de pe Bulevardul Magheru din Capitala, a informat ISU București.

- Agentia indoneziana pentru gestionarea dezastrelor a anuntat, luni, ca 40.000 de persoane aflate in apropierea vulcanului Agung de pe insula Bali au fost evacuate, iar alte cateva mii de persoane vor fi nevoite sa isi paraseasca locuintele in fata unei alerte de nivel maxim emisa la primele ore ale…

- Bilantul a crescut in comparatie cu cifrele publicate la 17 noiembrie (436 morti) prin faptul ca s-au inregistrat decese in randul persoanelor ranite si au fost identificate victimele prinse intre daramaturi. Cutremurul, cu magnitudinea 7,3, produs la 12 noiembrie, a avut epicentrul la 32 de kilometri…

- Șapte persoane au fost evacuate, în aceasta dimineața, în urma unui incendiu izbucnit la o pensiune din localitatea Dudeștii Noi, județul Timiș, pompierii reușind sa stinga flacarile dupa aproximativ trei ore. Incendiul a izbucnit, în aceasta dimineața, la o pensiune aflata în…

- Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite in Irak intr-un atac sinucigas cu masina-capcana in apropiere de o piata aglomerata din orasul Tuz Khurmatu, la sud de Kirkuk, au anuntat marti surse medicale si de securitate citate de Reuters si AFP.

- Cel putin 15 persoane au murit si alte cinci au fost ranite, duminica, intr-o busculada produsa in timpul distribuirii de ajutoare alimentare in localitatea Sidi Boulaalam, din Maroc, a declarat Ministrul de Interne, relateaza Reuters.

- Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața miercuri, dupa o ploaie torențiala produsa brusc in noaptea de marți, in urma careia drumurile au fost inundate, iar locuitorii au ramas blocați in locuințe sau mașini, informeaza Reuters, AFP și Agerpres. Conform Brigazii de Pompieri, cinci persoane — trei…

- Patru persoane au fost ranite, vineri dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate un microbuz cu pasageri si un autoturism, la marginea municipiului Arad. Microbuzul, al carui sofer nu s-a asigurat la schimbarea benzii de mers, a lovit autoturismul si s-a rasturnat pe camp, scrie NEWS.RO.Accidentul…

- Potrivit ISU Arges, pompierii au fost solicitati, in timpul noptii de miercuri spre joi, la ora 3.30, sa intervina la un incendiu care izbucnit intr-un apartament de pe strada Simionescu, din Campulung. „A fost un incendiu de apartament, proprietarul a iesit. Nu au fost alte persoane surprinse…

- Un taxi a lovit mai multi pietoni, în centrul Londrei, anunta Politia metropolitana, precizând ca incidentul nu este de tip terorist. Incidentul rutier a avut loc miercuri seara în zona Covent Garden din Londra. Potrivit martorilor, un taxi a parasit carosabilul si a…

- Cel putin zece persoane au fost ucise si alte zeci ranite miercuri intr-o explozie care s-a produs intr-o centrala electrica de carbune in nordul Indiei, a anuntat politia, care se teme ca bilantul ar putea creste, potrivit AFP. Explozia, a carei cauza nu a fost stabilita inca, s-a produs intr-o…

- Patru persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost ranite cand un camion militar și un tren de pasageri s-au ciocnit joi dimineața in timpul unui exercițiu militar in sudul Finlandei, au informat poliția și armata, relateaza Reuters. Potrivit unor surse din cadrul poliției, trei…

- Cel putin 27 de persoane si-au pierdut viata si alte 35 au fost ranite intr-o explozie, urmata de un incendiu, la o fabrica de artificii dintr-o zona de la sud-vest de capitala indoneziana Jakarta, au indicat joi media locale, relateaza Reuters, DPA, Xinhua, scrie agerpres.ro. In imaginile…

- Vantul puternic din Capitala a pus la pamant 146 de arbori. 80 de autoturisme au fost distruse, unul dintre ele fiind un taximetru in care se aflau si pasageri. „Autoturismul se afla in miscare cand copacul a cazut peste el”, au anuntat autoritatile.

- Cateva persoane au fost ranite sambata in orașul german Munchen de un barbat inarmat cu un cuțit, a anunțat poliția germana intr-un mesaj difuzat pe Twitter, adaugand ca atacatorul este cautat, relateaza Reuters. Poliția a cerut populației din orașul german sa ramâna…

- Bilantul in urma incendiilor care au devastat in ultimele zile Portugalia si regiunea invecinata Galicia din Spania a crescut marti la 45 de persoane in timp ce pompierii se luptau sa localizeze ultimele focare, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Nu mai putin de 41 de persoane si-au pierdut…

- 12 persoane au fost ranite in explozia unei bombe la trecerea unui vehicul de politie marti la Mersin, un important oras port in sudul Turciei, informeaza Reuters si AFP, citand canale de televiziune si agentii de presa turce, conform Agerpres.ro. Primarul din Mersin, Burhanettin Kocamaz, a declarat…

- Bilantul incendiilor de vegetatie din California a ajuns luni la 41 de morti, iar sute de persoane sunt date disparute. Pompierii au inceput sa castige teren in lupta cu flacarile dupa ce intensitatea vantului a scazut si s-au intensificat cautarile victimelor printre ruinele fumegande, conform Reuters.Aceste…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident produs, luni, pe strada Ceahlau, din cartierul Crangasi, din Capitala. O autobasculanta a lovit trei masini, iar apoi s-a oprit la limita, in fata unei farmacii. Potrivit primelor informații furnizate de autoritați, trei pietoni si un taximetrist au fost…

- Alunecarile de teren declansate de ploile torentiale care au afectat saptamana trecuta mai multe regiuni din nordul si centrul Vietnamului au provocat 72 de morti si 33 de raniti, iar alte 30 de persoane sunt date disparute, a anuntat luni Comitetul central de coordonare din cadrul Centrului de prevenire…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la Hotelul Livadia din statiunea Baile Olanesti, judetul Valcea, aproximativ doua sute de persoane, angajati si turisti, fiind evacuate. Se intervine cu mai multe autospeciale.Citește și: Decizia care ii va afecta pe toți clienții sai! Ce INCHIDE Vodafone…

- Atentatele produse, sambata, la Mogadishu, s-au soldat cu moartea a 215 persoane, conform unui nou bilant anuntat de politia somaleza, relateaza El Mundo. In atentate au fost ranite aproximativ 350 de persoane.Atentatele cu masini capcana au avut loc in fata unui hotel din Mogadishu si in…

- Cel putin patru persoane au murit sambata dupa ce un avion cargo s-a prabusit in mare langa aeroportul international din Abidjan, cel mai important oras din Coasta de Fildes, a declarat Reuters un martor al incidentului. UPDATE 14.

- Ministerul de Externe rus nu exclude posibilitatea de a-i ordona Washingtonului sa-si reduca personalul diplomatic din Rusia la 300 de persoane, sau mai putin, potrivit sefului Departamentului pentru America de Nord al ministerului, Gheorghi Borisenko, citat de agentia RIA, transmite miercuri Reuters.In…

- Panica s-a dezlantuit in aceasta noapte intr-un bloc din Drobeta Turnu–Severin, dupa un incendiu care a izbucnit la cel de-al doilea etaj al constructiei. Situatia a fost mai grava decat in urma cu trei zile, in noaptea de sambata spre duminica, atunci cand, tot in municipiul din Mehedinti, focul s-a…

- Cel putin zece persoane au murit, 100 au fost ranite, sute de cladiri au fost distruse si peste 20.000 de oameni au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele, in urma incendiilor devastatoare din California, transmite Reuters, citat de News.ro.