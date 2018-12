Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul III 2018, rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 66,2%, in creștere fata de trimestrul anterior, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In trimestrul III 2018, rata de ocupare1 a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost…

- Guvernul a anuntat, marti, ca va introduce o ”taxa pe lacomie” pe activele bancilor, acestea urmand sa fie taxate diferentiat, in functie de nivelul Robor la 3 si la 6 luni si spera sa obtina suplimentar 3,6 miliarde de lei anul viitor. Anunţul vine după ce, duminică, preşedintele…

- Raportul va fi prezentat în cursul acestei saptamâni si a fost realizat de cercetatori de la Universitatea Oxford. Senatul american va publica în aceasta saptamâna un raport care va prezenta detalii privind amploarea campaniei de dezinformare ruse din timpul…

- Sprijinul pentru partidul de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), a scazut brusc, arata un sondaj publicat marti noapte, pe fondul unor acuzatii privind implicarea in cel mai mare scandal de coruptie din tara in ultimii ani, relateaza miercuri Reuters preluata de Agerpres. Sprijinul…

- Comisia juridica din Camera Deputaților a dat, marți, raport favorabil unui proiect de lege care prevede suspendarea permisului de conducere sau a dovezii inlocuitoare a acestuia la cumularea a 45 de puncte de penalizare. In prezent, suspendarea permisului este posibila la cumularea a 15 ...

- Potrivit rezultatelor oficiale, Jair Bolsonaro a castigat alegerile prezidentiale din Brazilia, in contextul unui val de nemultumiri legate de coruptie si criminalitate care a indreptat tara sud-americana spre viziunea extremei-drepte, informeaza Reuters.

- Costurile de imprumut ale Italiei au crescut puternic luni, actiunile bancilor au scazut, iar euro s-a depreciat, pe fondul escaladarii unui razboi al declaratiilor intre Roma si Uniunea Europeana referitor la planurile bugetare ale guvernului italian, transmite Reuters.Randamentele obligatiunilor…

- Romania risca sa intre intr-o criza foarte mare daca dobanzile la care se imprumuta vor creste cu 2 sau 3 puncte procentuale din cauza ca pietele percep deficitul bugetar ca fiind mare, a afirmat,...