- ”Constat ca statul roman ramane fara cetațeni iar statul paralel fara cercetați. A mai plecat și Sebastian Ghița sau Puiu Popoviciu. Asta denota o neincredere mare in sistemul de justiție”, e de parere analistul politic. Amintim ca Radu Mazare a parasit Romania și se afla in Madagascar unde…

- Ambasadorii a șapte state membre UE – Franța, Germania, Belgia, Danemarca, Finlanda, Olanda și Suedia – fac apel la reprezentanții coalitie de guvernare „sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei împotriva corupției…

- "Dupa 11 ani de la “bilețelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu și ii apreciez poziția curajoasa, constanta și argumentata in favoarea reinstaurarii democrației și impotriva abuzurilor pe care le comit in Romania, reprezentații puterii oculte a serviciilor secrete și a justiției de tip camp…

- Romania a fost, in anul 2016, principalul furnizor de clapari de ski pentru celelalte state UE, 27% din claparii de ski exportati intracomunitar provenind din țara noastra, arata datele publicate vineri de Eurostat. Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in…

- Legile justiției continua sa inflameze spiritele. Europarlamentarul PSD Victor Boștinaru a dat o replica tranșanta ambasadorului SUA la București, Hans Klemm. Totul dupa ce acesta din urma a avertizat asupra pericolului rusesc ce ar amenința Romania in ipoteza in care noile legi ale justiției ar…

- Romania nu a primit nicio notificare oficiala cu privire la retragerea unor loturi de lapte praf produse de compania franceza Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, iar daca era o problema sistemul rapid de alerta intra automat in funcțiune și in cateva minute știa toata Europa ce se intampla,…

- GRECO va evalua proiectele de lege privind sistemul judiciar din Romania Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. Foto: Arhiva/ twitter.com/PACE_News. Grupul Statelor împotriva Coruptiei (GRECO), din cadrul Consiliului Europei, a decis, în sesiunea plenara din 4-8 decembrie, sa efectueze…

- Autoritatile franceze au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella,...

- Cristian Gațu a gasit marea problema la naționala de handbal a Romaniei: ”Ambros n-are comunicare cu echipa”. Tricolorele infrunta, luni (ora 18.30, Telekom), Cehia, in optimile de finala ale Campionatului Mondial din Germania. Adversara este o surpriza a competiției. Cehia, care nu s-a calificat vreodata in…

- Ministerul Turismului a lansat in consultare publica proiectul de atestare ca statiuni turistice de interes national a patru localitati - Borsa (judetul Maramures), Dambovicioara (judetul Arges), orasul Navodari cu zona Mamaia Nord (judetul Constanta) si comuna Moroeni din zona Pestera-Padina (judetul…

- Ambros Martin, selecționerul naționalei de handbal feminin, a comentat infrangerea suferita de "tricolore" in fața Franței, scor 17-26. Eșecul nu va avea insa repercusiuni in clasament, Romania caștigand grupa A. "Am caștigat grupa, dar n-a fost ușor. Franța trebuia sa caștige meciul, a jucat foarte…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a caștigat Grupa A din cadrul Campionatului Mondial din Germania, dupa ce a invins Angola cu scorul de 27-24, iar Spania și Franța au terminat la egalitate, 25-25, in ultimul meci de joi. România are maximum de puncte, opt, și nu mai poate…

- Piata de media din Romania va creste cu 11% anul acesta, la 407 milioane euro, iar in 2018 se va majora cu circa 13%, potrivit datelor actualizate ale raportului Media Fact Book realizat de Agentia Initiative, evolutia depasind usor prognoza realizata la lansarea raportului, in luna iunie, cand…

- Ministrul Transporturilor este in Top 300 Capital. Milionarii Constantei, pe locul doi in Romania, dupa magnatii bucuresteni 5 DECEMBER 2017 Conform Revistei Capital, Constanta este al doilea judet, in top 300, avand cel mai mare numar de milionari, dupa Bucuresti. Insumate, averile celor 17 milionari…

- Selecționerul echipei României, spaniolul Ambros Martin, a spus ca niciuna dintre echipe nu ar fi trebuit sa piarda în meciul de marți seara, care s-a încheiat cu victoria României. Echipa României a câștigat cu scorul de 19-17 (9-7) în fața Spaniei, la Campionatul…

- Regele Mihai era ultiomul mare lider mondial din Al Doilea Razboi Mondial ce era inca in viata. Din pacate, acesta s-a stins din viata ieri. Viata suveranului este una tumultoasa, una plina de evenimente dintre cele mai triste, totul culminand cu un exil de o jumatate de secol. Chiar si asa Regele…

- Mai multe proteste au avut loc si duminica seara in Capitala, in mai multe orase din tara, dar si in diaspora. Protestatarii au cerut demisia liderilor celor doua Camere si retragerea Legilor Justitiei din Parlament. "Interesele penale ale domnilor Dragnea si Tariceanu pun nemijlocit…

- Reacția lui Martin Ambros dupa victoria Romaniei impotriva Sloveniei la Mondialul de handbal feminin 2017, scor 31-28. Selecționerul spaniol al naționalei feminine a Romaniei s-a declarat mulțumit de exprimarea echipei in cea de-a doua partida disputata de tricolore in Germania. ”Inima mea e destul…

- Australianul Darren Cahill, antrenorul liderului mondial in tenisul feminin, constanteanca Simona Halep, a postat pe o retea de socializare un mesaj de Ziua Nationala a Romaniei. Toate cele bune de Ziua Nationala. Tara minunata, oameni buni , a fost mesajul lui Cahill, postat atat in limba engleza,…

- Sute de romani din Paris au participat la petrecerea data de Ambasada Romaniei din Franta. Ambasadorul Romaniei, Luca Niculescu, a vorbit despre anul centenarului Unirii, care incepe la 1 Decembrie, in timp ce ministrul francez al afacerilor europene s-a simtit dator sa aminteasca de reforma justitiei…

- Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia feroviara pe magistrala de cale ferata 300 Brasov - Predeal este intrerupta total intre Darste si Timis (judetul Brasov). Aici,un copac s-a prabusit peste calea ferata, sub greutatea zapezii. Din acest motiv, trenul InterRegio 15931 Craiova…

- De la inceputul anului și pana in luna septembrie, in unitatile turistice din judetul Brașov, au fost cazați 950.428 de turisti, dintre care 783.532 fiind din Romania, iar 166.896 din strainatate. Potrivit Direcției Județene de Statistica Brașov, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica…

- Hoțul de dulciuri prezentat ieri la televiziuni, care a fost prins și a recunoscut ca voia sa le vanda pentru procurarea drogurilor este doar unul dintre cazurile infracționale din ultima perioada care tind sa ia amploare. De asemenea, la Navodari aproape 20 de mașini au fost sparte intr-o singura…

- ONG-urile din Romania finantate de afaceristul George Soros (foto 1) si gruparile #rezist - care ataca sistematic institutiile alese ale statului, apara statul paralel care prin abuzuri grave in justitie a reusit sa submineze grav clasa politica si economia romaneasca si genereaza prin mesajele lor…

- Dupa o viata traita pe scena, dedicata comediei, Stela Popescu a revenit astazi la Teatrul de Revista ”Constantin Tanase, pe catafalc. Sute de oameni au asteptat-o ca sa o planga pe cea care i-a facut timp de decenii sa zambeasca. Nu era nimeni cu ea acasa si, din pacate, a murit singura, dupa o viata…

- Noul model Dacia Duster va fi comercializat in Romania la preturi cuprinse intre 12.350 si 18.750 de euro. Dacia Duster va fi comercializata in trei versiuni de echipare: Esential, Comfort si Prestige. Pretul pentru versiunea Esential porneste de la 12.350 de euro, cu TVA si creste in functie…

- Cu toate ca pretul oualor aproape ca s-a dublat in mai putin de o luna, statistica lunii octombrie arata ca scumpirea a fost de doar 6,63%. Daca in urma cu o luna in magazine se mai gaseau oua la pretul de 50 de bani bucata, acum pretul oului se apropie de 1 leu. Este de asteptat ca…

- In aceasta toamna, UPC Romania a lansat un nou concept de magazine pentru sustinerea noii identitati vizuale a companiei si a noii promisiuni de brand: "Bucura te de fiecare moment", in mai multe orase din tara. Cu un design modern, simplu si plin de culoare, magazinele imbunatatesc experienta clientilor…

- Dr. Elsie Inglis are, începând de zilele trecute, o placheta comemorativa în Medgidia, județul Constanța, la 100 de ani de la moartea sa. De origine scoțiana, aceasta s-a nascut în august 1864 și a murit în noiembrie 1917. Când avea 21 de ani, mama sa, Hariet,…

- La inceputul anilor 2000, trupa Angels cucerea publicul din Romania cu hit-ul „Așa-s baieții”. Monica și Raluca s-au intalnit prin intermediu lui Costi Ionița și au avut un succes rasunator. La 15 ani distanța de la destramarea trupei, Monica de la Angeles este din nou pe val. Daca in momentul in care…

- El a fost intrebat de jurnaliști cum comenteaza modificarile aduse Codului Fiscal de Ordonanța de Urgența adoptata de Guvern, in contextul unei vizite facuta la Constanța cu ocazia inaugurarii expoziții foto-documentare "Calea ferata engleza Cernavoda — Constanța", la Muzeul de Istorie Naționala…

- Comentand ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul Fiscal, ambasadorul Londrei la Bucuresti, Paul Brummell, spune ca pentru investitorii britanici si pentru firmele straine este important sa fie stabil climatul pentru investitii, considerand ca este important ca masurile care se iau in domeniul…

- Angajatorii din strainatate recruteaza medici si asistenti medicali din Romania. Ofertele pentru medici incep de la 4.000 - 5.000 de euro in Franta si Germania, iar pentru tarile nordice de la 7.000 de euro. 0 0 0 0 0 0 Spitalele, cabinetele medicale si farmaciile au posibilitatea sa…

- Componenta francofona a istoriei romanesti, construita de-a lungul a 200 de ani de istorie, a rezistat chiar si in conditiile extrem de precare impuse dupa cel de-al doilea razboi mondial, in anii totalitarismului. Imediat dupa revenirea la democratie, Romania a aderat ca membru cu drepturi depline…

- Federatia Romana de Fotbal a initiat o propunere de reglementare legislativa pentru ca federatiile sportive din Romania sa beneficieze de "drepturile care li se cuvin" din pariurile sportive, a anuntat, marti, site-ul frf.ro. Federatiile sportive detin in acest moment drepturile TV, drepturile de…

- Introducerea de noi specialitați medicale, așa cum este podiatria, și supraspecializarea medicinei sunt elemente care trebuie sa stea la baza dezvoltarii sistemului de sanatate din Romania, a fost una dintre concluziile celei de-a 2-a ediții a Congresului Pluridisciplinar, inițiat de catre Organizația…

- V. Stoica Importul in Israel de tineret de ovine și de bovine – berbecuți și taurași – ar putea fi reluat, dupa ce va fi finalizata procedura și din punct de vedere sanitar-veterinar. Marți, o delegație din Israel, formata din medici veterinari, a fost prezenta in Prahova pentru a vedea condițiile in…

- Secțiile Radiologie și imagistica, Diagnostic funcțional și Endoscopie de la Institutul Mamei și Copilului din Chișinau au fost reparate, dotate cu mobilier și aparate de aer condiționat speciale pentru menținerea constanta a temperaturii utilajelor specifice secțiilor. Suma totala a investiției a constituit…

- Spitalele brașovene au nevoie de sange! – acesta este și motivul pentru care polițiștii locali s-au prezentat la primele ore ale dimineții la Centrul de Transfuzii Sanguine. Agenții nu au ramas indiferenți la solicitarea cadrelor medicale, care se plang de faptul ca au probleme in a salva viețile celor…

- Ansamblul Palas din Iasi pregatește un show de excepție și nenumarate surprize la cea de-a doua ediție a LightUP Festival, competiția internaționala de video mapping care se va desfașura in ultimul week-end din octombrie. Un eveniment unicat pentru estul Romaniei, LightUP Festival a pus Iașul pe harta…

- Cum poate ramane Simona Halep pe locul 1 WTA pana la finalul anului. Incepand de luni, Simona Halep este, in premiera, lider in noul clasament al Asociatiei Tenisului Feminin (WTA). Povestea ar deveni si mai frumoasa daca sportiva din Constanta si-ar pastra pozitia pana la finalul anului. Diferenta…

- O veste buna ne-a parvenit luni seara. Federatia Romana de Baschet si selectionerul Dragan Petricevic au anuntat lotul Romaniei care va ataca campania de calificare la EuroBasket 2019. Printre cele 17 jucatoare convocate se afla si capitanul echipei Phoenix Galati, Alexandra Dumitrache. Reunirea lotului…

- Ministerul Tineretului si Sportului organizeaza, miercuri, 11 noiembrie, la Bacau - Capitala Tineretului din Romania 2017, Gala Tineretului din Romania, sub deviza „Mai aproape de tineri!”. Ajunsa la a patra editie, gala isi propune sa recunoasca meritele tuturor celor implicati in proiecte si initiative,…

- În ultimii 6 ani, 16.171 de doctori români au ales sa profeseze în tari dezvoltate din Europa. Cel mai des, medicii nostri aleg Germania, Marea Britanie, Franta si Italia. 4.000 de doctori români s-au stabilt aici.

- La finalul unei anchete care a durat aproape un an, noua cetațeni romani suspectați ca au comis 25 de spargeri in galerii comerciale din centrul și estul Franței au fost arestați in Romania, unde au fost plasați dupa gratii in așteptarea transferarii lor in Franța. Ei vor fi extradați 'in…

- Managerul Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj, Daniel Sauca, a fost premiat, zilele trecute, in cadrul celei de-a cincea editii a Festivalului International de Carte Transilvania. Salajeanul a fost distins cu Premiul “Cultura – mod de viata”, pentru proiectele sale de manageriat cultural.…

- Dacia D6 putea fi mașina fabricata în România care sa rivalizeze cu celebrul bus Volkswagen, vehiculul preferat al hipioților în anii 70. N-a ajuns niciodata atât de cunoscuta ca modelul german din cauza numarului mic de exemplare fabricate și destinației exclusive de vânzare…

- „Pentru a putea lupta impotriva ignorantei, pentru a putea deveni un reper moral si o ancora a statului de drept, universitatile romanesti trebuie sa aiba o reputatie solida, bazata pe un nivel ridicat de credibilitate. Ani de-a rindul aceasta credibilitate a fost zguduita de o serie de scandaluri…