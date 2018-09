Cele doua victime, care au murit de forma pulmonara a maladiei, sunt un cuplu in varsta de 40 de ani, decedati in districtul Miarinarivo, potrivit Ministerului Sanatatii, citat de AFP.In total 16 cazuri au fost raportate din luna august, dintre care cinci confirmate. Primul caz mortal a fost identificat in localitatea Fiadanana, situata la nord de capitala Antananarivo, cel de-al doilea in districtul Ambalavao (centru). Ciuma este endemica in Madagascar si reapare aproape in fiecare an incepand din 1980 in timpul sezonului ploios. Este raspandita de sobolanii care se apropie tot mai mult de…