Stiri pe aceeasi tema

- Toți francezii au așteptat cu sufletul la gura declarația președintelui Emmanuel Macron despre viitorul Catedralei Notre Dame. Cei care mai aveau speranțe au fost anunțați de șeful statului despre desfașurarea evenimentelor.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promis marti ca Notre-Dame, catedrala emblematica a Parisului, devastata de un incendiu urias izbucnit luni seara, va fi reconstruita in termen de cinci ani, transmite...

- Merkel s-a pronuntat pentru continuarea contactelor diplomatice in formatul Normandia (cu participarea Frantei, Germaniei, Ucrainei si Rusiei), lansat in 2014 pentru solutionarea conflictului din estul Ucrainei. "Cred ca ar trebui sa continuam lucrul in acest format", a spus ea, recunoscand totodata…

- Dupa doua luni de contestari, care au confirmat o ”toleranta fiscala zero”, premierul a apreciat, la Marele Palat, ca aceste dezbateri arata ”in mod clar directia de urmat: trebuie sa scadem si scadem mai repede impozitelele”, fara sa precizeze care anume impozite.Inaintea unui discurs…

- Avocata specializata in probleme de mediu, fara experienta politica, Zuzana Caputova, ar putea deveni prima femeie presedinte al acestei tari membra a zonei euro, potrivit sondajelor care arata ca 60% din cetatenii cu drept de vot intentioneaza sa voteze cu candidatul sustinut de putere, comisarul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron propune o ”reasezare a spatiului Schengen” in vederea restabilirii ”libertatii in securitate”, intr-un editorial publicat luni seara in mai multe publicatii din Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP.Citește și: Separarea apelor in PNL: Iși pregatește Orban…

- Masura deschide calea pentru schimbarea pe care parlamentarii spun ca o acorda in mod corect familiilor cu parinti de acelasi sex. Presedintele Emmanuel Macron a sustinut amendamentul la legea "Scoli de incredere" in interesul "ancorarii diversitatii familiilor cu copii in lege", a spus deputatul Valerie…

- Recent, mai mulți primari din țara au mers la București pentru a cere Guvernului și PSD majorarea cotei din impozitul pe venit ce urmeaza sa fie repartizata localitaților din țara. Dupa negociere, reprezentanții primarilor au obținut un procent de 60 la suta din aceasta cota care sa fie distribuit direct…