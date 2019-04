Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut marti seara reconstruirea Catedralei Notre-Dame, afectata de un incendiu de amploare. "Fiecare a oferit ce a putut, fiecare in locul sau, fiecare in rolul sau. Eu va spun cu forta in seara aceasta: noi suntem popor de constructori. Avem atat de multe lucruri de reconstruit. (...) Vom reconstrui Catedrala Notre-Dame si va fi chiar mai frumoasa. Vreau ca aceasta lucrare sa fie finalizata in cinci ani", a declarat Emmanuel Macron. Tag-uri Nume: Emmanuel Macron Tag-uri Institutii: Notre-Dame Societate Comunicat de presa