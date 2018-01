Macron vrea introducerea unei legi impotriva stirilor false. Daca vrem sa protejam democratiile liberale, trebuie sa avem o legislatie puternica

Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a afirmat, miercuri, ca isi doreste instituirea unei legislatii menite sa contracareze raspandirea stirilor false pe retelele de socializare, argumentand ca acestea reprezinta o amenintare la adresa democratiilor liberale, relateaza Associated Press.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si-a exprimat miercuri intentia de a revizui legislatia tarii pentru a lupta impotriva raspandirii stirilor false pe retelele sociale. Lucru care, afirma el, pune in primejdie democratiile liberale, scrie Reuters.

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat miercuri la CCN Turk ca premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele american Donald Trump sustin protestele antiguvernamentale din Iran, relateaza agentia Reuters. Cavusoglu a mai spus, potrivit canalului de televiziune,…

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Comisia Europeana a impus masuri disciplinare impotriva Poloniei din cauza unei controversate reforme a justitiei, luand in calcul initierea unui proces care ar duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE, informeaza agentia Reuters, citata de Gandul.info.

- Comisia Europeana a pregatit un plan impotriva stirilor false care va fi pus in practica in primele luni ale anului 2018. Parlamentul European a votat miercuri raportul anual privind politica externa in care cere statelor membre si UE ''sa contracareze stirile false si dezinformarea". Iar joi seara,…

- Sanctiunile economice impotriva Rusiei, pentru implicarea in conflictul ucrainean vor fi prelungite inca sase luni, potrivit declaratiilor date de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza Reuters.

- (Adauga declaratii) Liderii tarilor Uniunii Europene au aprobat joi seara, in cursul summitului de la Bruxelles, planul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO), un proiect prin care sunt intensificate activitatile de cooperare militara. Planul de Cooperare Structurata Permanenta…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a avertizat, marti, ca lumea pierde lupta impotriva schimbarilor climatice, adaugand ca liderii mondiali nu iau suficiente masuri pentru contracararea efectelor incalzirii globale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reclamat marti o ”mobilizare mult mai puternica” in lupta impotriva incalzirii globale, inainte sa primeasca zeci de lideri la un summit care vrea sa infrunte provocarea finantarii insuficiente a luptei impotriva modificarilor climatice, relateaza AFP. ”Fara…

- Cateva mii de persoane au protestat, duminica, in centrul capitalei ucrainene Kiev impotriva arestarii fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili, un lider marcant al opozitiei ucrainene, si au cerut suspendarea presedintelui Petro Porosenko, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- "UDMR nu are nicio intenție sa creeze o dependența politica sau sa impiedice lupta impotriva corupției. Noi dorim un singur lucru: atunci cand vorbim despre stat de drept sa ințelegem același lucru. Sa ințelegem ca legea este mai presus toți și toate, ca lege trebuie sa insemne același lucru pentru…

- Biroul Procuraturii din Ungaria a inaintat acuzații oficiale de spionaj impotriva lui Bela Kovacs, politician de dreapta, eurodeputat din partea partidului „Jobbik“, anunta Reuters. Kovacs este acuzat de spionaj impotriva instituțiilor Uniunii Europene in favoarea unui „stat strain”. O purtatoare de…

- Johnny Hallyday, pe numele sau adevarat Jean-Philippe Smet, a incetat din viața in aceasta dimineața, la varsta de 74 de ani. Acesta s-a stins in urma unei lupte cumplite pe care a dus-o cu un cancer pulmonar. Vestea tragica a fost data de soția acestuia intr-o declarație de presa: „Johnny Hallyday…

- Potrivit unui studiu efectuat de Ofcom, copiii au devenit foarte sceptici in privinta fluxului de informatii si se documenteaza amanuntit, pentru a descoperi stirile false. Potrivit Daily Mail, mai bine de jumatate dintre copiii cu varste intre 12 și 15 ani din Marea Britanie folosesc rețelele…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va lua masa sambata cu fostul presedinte american Barack Obama, in cursul unei vizite in Franta, a declarat joi presedintia franceza pentru AFP. Macron si Obama vor lua un "dejun privat", a precizat sursa citata. Barack Obama va fi prezent vineri…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat marti la Ouagadougou, in Burkina Faso, a spus ca urmeaza ''sa propuna o initiativa euro-africana'' pentru ''a ataca organizatiile criminale si retelele de calauze'' care ii exploateaza pe migrantii subsaharieni, dintre care unii sunt redusi la sclavie in…

- Propunerile presedintelui Emmanuel Macron de reforma a Europei vor fi mai greu de realizat daca Franta nu are un 'partener puternic' in Germania, a declarat luni noul purtator de cuvant al guvernului francez, Benjamin Griveaux, relateaza Reuters si AFP. 'Acordam, bineinteles, o atentie deosebita…

- Alegerea ca presedinte al Frantei a lui Emmanuel Macron, un politician de orientare de centru favorabil mediului de afaceri, a determinat o schimbare a perceptiei investitorilor americani, multi dintre acestia intentionand sa se extinda in aceasta tara, potrivit unui sondaj de opinie citat de Reuters,…

- Formatiunea politica italiana antisistem Miscarea 5 Stele (M5S) i-a transmis joi presedintelui francez Emmanuel Macron ca ea nu reprezinta o amenintare la adresa Europei si nici nu poate fi catalogata ca fiind o formatiune populista, cum sugerase liderul de la Elysee, relateaza agentia Reuters.Vicepresedintele…

- "Impresia mea, in momentul de fata, este ca legislatia permite dezvoltarea intreprinderilor mai degraba mari, dar omoara birocratic buna parte din intreprinderile mici si mijlocii. In ziua de astazi este foarte dificil sa fii antreprenor in Romania. Acest lucru nu este normal. Daca vrem sa avem o…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad in stațiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters. "Vladimir Putin a…

- Franta isi doreste o Germanie puternica si stabila care sa ajute la dezvoltarea Europei, a declarat un oficial din cadrul administratiei presedintelui Emmanuel Macron, adaugand ca statul francez va continua sa lucreze cu guvernul german, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Pentru…

- Saptezeci si cinci de publicatii, inclusiv The Washington Post, The Economist, Trinity Mirror, au inceput sa utilizeze un set de standarde de redare a stirilor, creat pentru a ajuta cititorii sa diferentieze mai usor stirile reale de cele false,...

- Giganții internetului Google și Facebook au intrat in clubul select al companiilor care au declarat razboi știrilor false. Companiile au aderat la ”Trust Project”, un consorțiu internațional de organizații media care susțin ca incearca sa identifice sursele ”bune” de informare și sa lupte impotriva…

- Armata americana a lansat o lovitura aeriana in Somalia impotriva al Shabaab, o insurgenta islamista legata de Al Qaida care vrea sa rastoarne guvernul sustinut de Natiunile Unite, a anuntat miercuri Comandamentul SUA pentru Africa, informeaza Reuters. "Mai multi militanti" au fost ucisi in raidul…

- Siria s-a alaturat in mod oficial Acordului de la Paris de lupta impotriva incalzirii globale, a anuntat ONU, iar Statele Unite au ramas singura tara care nu vor sa faca parte din acest pact, relateaza Reuters. Siria, devastata de un razboi civil, si Nicaragua erau singurele tari care ramasesera in…

- Statele Unite asigura de fapt acopera unitatile Statului Islamic in Siria si doar se face ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.Fortele aeriene americane au incercat sa impiedice atacuri aeriene ruse asupra unor luptatori…

- Anchetatorii ucrainieni au declarat marti ca au deschis un dosar penal pentru santaj dupa ce oficiali ai unei agentii anticoruptie ar fi primit “beneficii nejustificate” si santaj pentru obtinerea acestor beneficii, relateaza Reuters.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a chemat la respectarea "suveranitații și stabilitații" Libanului, intr-o discuție telefonica purtata sambata cu omologul sau de la Beirut, Michel Aoun, transmite AFP, citand Palatul Elysee. "Cei doi lideri au discutat situația…

- Administratia de la Washington a anuntat ca va impune noi restrictii si va înaspri sanctiunile impuse Cubei, ca urmare a ordinului dat de presedintele Donald Trump în iunie, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Organizatia jihadista Statul Islamic a revendicat atacul comis marti impotriva sediului postului de televiziune Shamshad TV din Kabul de catre un comando de barbati inarmati deghizati in politisti, care au ucis cel putin doua persoane, relateaza AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. Atacul, purtat…

- Doua treimi dintre participantii la un studiu realizat de Kaspersky (66%) sunt de acord ca amenintarile devin din ce in ce mai complexe, iar pentru 52% din ei este din ce in ce mai dificil de stabilit diferenta dintre atacurile „normale” si atacurile complexe. Atacurile directionate au…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acceptat invitatia de a merge in vizita in Rusia si ar putea participa la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, care va avea loc in mai, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia RIA Novosti, relateaza Reuters,…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a depus, luni, impreuna cu sotia sa, Mari, flori la memorialul de la clubul Colectiv, amintind ca mesajul acelor zile a fost “coruptia ucide”, dar ca exista inca o credinta puternica in Romania ca trebuie sa ...

- Decizia adoptata luni de ministrii muncii din statele membre ale Uniunii Europene privind revizuirea directivei europene a lucratorilor detasati este prima reforma europeana a presedintelui francez Emmanuel Macron, chiar daca el nu a obtinut tot ce si-a dorit din aceasta initiativa pe care a sustinut-o…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a afirmat vineri ca armata franceza isi va continua lupta impotriva gruparii Stat Islamic pe teritoriul sirian, dar ca atentia trebuie indreptata acum si spre gasirea unei solutii privind o tranzitie politica negociata in Siria, relateaza agentia Reuters. ''Lupta…

- Ne apropiem de un nou sezon rece! Unii dintre noi au inceput sa foloseasca, deja, instalatiile de incalzire, dar au si verificat aceste echipamente? Reprezentantii pompierilor atrag atentia, in permanenta, asupra necesitatii acestor verificari, au efectuat controale, mai ales la cladiri publice ai caror…

- O puternica explozie a spulberat in noaptea de marți spre miercuri intrarea și o parte din fațada comisariatului de poliție din Helsingborg, in sudul Suediei, atac legat probabil de criminalitatea organizata, potrivit autoritaților, informeaza AFP. Deflagrația a avut loc la puțin…

- La Bruxelles, aproximativ 100 de tineri jurnaliști și studenți la specializari de profil au participat la evenimentul European Youth Media Days, ediție care se incheie astazi. Dezbaterile din acest an s-au concentrat, in principal, pe teme legate de combaterea știrilor false și a campaniilor de dezinformare…

- Numarul migranților ilegali care au incercat sa treaca prin Bosnia pentru a ajunge in statele bogate ale Uniunii Europene a inregistrat o creștere puternica in primele noua luni ale anului 2017, a informat marți o agenție guvernamentala de la Sarajevo, transmite Reuters. Numai în ultimele…

- Premierul britanic Theresa May se asteapta la o intrunire "constructiva" la Bruxelles, luni, cu inalti oficiali ai Uniunii Europene pe tema Brexit, a anuntat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters. May se va intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Ancheta privind practicile financiare ale lui Richard Ferrand, fost ministru si sef al campaniei de succes a lui Emmanuel Macron inaintea alegerilor prezidentiale din Franta, nu a relevat vreo neregula si a fost inchisa, a anuntat vineri procurorul francez care se ocupa de acest caz, potrivit Reuters…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a declarat vineri ca nu vrea un stat independent Catalonia, deoarece acest lucru ar incuraja alte regiuni sa faca acelasi lucru si ar complica guvernarea Uniunii Europene (UE), relateaza Reuters.

- Curtea Constituționala a Slovaciei a anunțat joi ca a anulat o decizie a instanțelor inferioare care au stabilit ca politicianul ceh Andrej Babis nu a colaborat cu poliția secreta comunista a fostei Cehoslovacii, StB, inainte de 1989, relateaza Reuters și AFP. Babis, prosper om de afaceri…

- Academia americana de film, care decerneaza premiile Oscar, a anunțat miercuri ca va avea o intrunire speciala sambata pentru a discuta acuzațiile impotriva producatorului Harvey Weinstein, relateaza Reuters. "Academia gasește comportamentul descris în aceste alegații…

- Consultantul politic Cozmin Gușa observa ca premierul Mihai Tudose face un joc pentru PSD și impotriva exceselor lui Liviu Dragnea, care a lansat un atac iresponsabil, intr-o perioada foarte precara pentru Romania.Consultantul politic Cozmin Gușa crede ca in meciul cu Liviu Dragnea, premierul…

- Adversarii unei legi care sporește puterile de supraveghere ale agențiilor de informații din Olanda au anunțat luni ca au colectat suficiente semnaturi pentru a cere organizarea unui referendum in urma caruia spera sa obțina anularea ei, relateaza Reuters. Militanți, politicieni și…

- Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbata în rețeaua Twitter ca în relațiile cu Coreea de Nord "merge un singur lucru" - dar nu a precizat la ce anume se refera, semnaleaza Reuters.