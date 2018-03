Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea spune ca social-democrații vor lucra la un act normativ care prevede sancționarea persoanele care denigreaza imaginea Romaniei in exterior, menționand printre altele numele euroalesei Monica Macovei. Șeful PSD spune ca proiectul ”nu va opri libera exprimare”. „Am vorbit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a pledat sambata, de la tribuna Congresului PSD, pentru crearea unui consens politic interpartinic pentru realizarea unui proiect de societate, respectiv pentru "un dialog sincer", ap...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit sambata, la Congresul PSD, despre un discurs al urii care a invadat spatiul public, inclusiv tribuna Parlamentului. Dragnea a spus ca injuraturile au devenit mijloace prin care opinia publica este bombardata in fiecare zi.

- Una dintre marile intrebari care se pune este daca Ion Iliescu, președintele de onoare al partidului, va fi prezent la eveniment. Este greu de crezut ca acesta va veni, dar apariția sa ar putea produce mari surprize in privința alegerilor in sensul in care ar putea influența, prin discurs, desfașurarea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si sotia sa Brigitte au ajuns vineri seara la New Delhi pentru o vizita de trei zile in India, menita sa consolideze relatiile Frantei cu a doua cea mai populata tara din lume, relateaza AFP. Aceasta prima vizita a lui Macron in India de la alegerea sa in mai 2017…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut luni omologului sau rus Vladimir Putin 'sa ia masuri reale si concrete' pentru ca regimul sirian sa 'accepte fara ambiguitate' armistitiul in enclava rebela Ghouta Orientala, relateaza AFP. Intr-o convorbire telefonica, Emmanuel Macron i-a solicitat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a profitat de lunga sa vizita la Salonul Agriculturii, sambata, la Paris, si a adoptat o gaina, care sa-i faca oua proaspete la Elysee, scrie AFP, potrivit news.ro.Dupa ce a mangaiat-o pe bot pe "Haute", vaca-vedeta a salonului, a admirat o capra gri si…

- Cresterea numarului de angajati din economie s-a oprit in luna octombrie 2017, cand a fost atins un maxim al ultimilor 20 de ani, de 4,872 milioane de salariati, imediat dupa ce Robor s-a dublat de la 0,8% la 1,6% si dupa ce cursul leu-euro a crescut brusc, arata datele de la Statistica.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat despre situatia de criza din Siria cu omologul sau francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel, la o zi dupa ce ONU a adoptat o rezolutie prin care cere instituirea unui armistitiu de 30 de zile pentru regiunea Ghouta, relateaza

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi aplicarea pe viitor a unor ”bariere de reglementare” privind cumpararea de terenuri agricole de catre straini in Franta, dupa recenta achizitionare a unor terenuri de grau de catre un investitor chinez, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . ”Pentru mine,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va prezenta, miercuri, proiectul sau de lege pentru imigratie.Textul controversat este atacat de ambele parti: conservatorii il considera prea soft, in timp ce stanga, in schimb, il critica si il defineste prea represiv. Dezbaterea in Parlament se anunta furtunoasa.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Parisul va efectua atacuri in Siria daca se dovedeste ca regimul de la Damasc a folosit arme chimice impotriva populatiei civile, informeaza site-ul postului France 24.

- Președintele SUA Donald Trump a postat un mesaj pe Facebook și daca nu am fi cunoscut autorul puteam sa bagam mana in foc ca este al unui lider politic din Romania. Trump susține ca viața unui om poate fi distrusa de o simpla acuzație și chiar daca acestea se dovedesc neadevarate la finalul anchetei,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor,…

- Parlamentul European, reunit, miercuri, in sesiune plenara la Strasbourg, a respinsideea crearii de liste transnationale la viitoarele alegeri europene. Conform purtatorului de cuvant al PPE din cadrul comisiei de Afaceri constitutionale, Gyorgy Schopflin, nu exista baza juridica pentru un asemenea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat pregatit miercuri sa recunoasca specificul Corsicai, dar s-a opus celorlalte revendicari ale nationalistilor la putere in insula din Mediterana, relateaza France Presse. Intr-un discurs mult asteptat la Bastia, seful statului s-a declarat 'favorabil…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a inceput marti cu promisiunea unui 'dialog sincer' si 'fara tabuuri' prima sa vizita oficiala in Corsica, unde nationalistii moderati care revendica autonomia au obtinut o victorie clara in recentele alegeri regionale, relateaza dpa. Macron si-a inceput vizita…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a angajat marti seara, in cadrul dineului anual al Consiliului de coordonare a organizatiilor armenilor din Franta (CCAF), sa actioneze pentru includerea in calendar a unei ''zile de comemorare a genocidului'' armean, o promisiune facuta in campanie,…

- Francezii ar fi votat “probabil” pentru ieșirea din Uniunea Europeana, asemeni britanicilor, daca ar fi fost organizat un referendum in acest sens, a declarat președintele Emmanuel Macron intr-un interviu difuzat de BBC și preluat de Sky News. Într-un interviu acordat jurnalistului…

- Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a apreciat luni ca 'exigentele' fata de europeni ale presedintelui american Donald Trump cu privire la acordul nuclear iranian 'seamana uneori cu niste ultimatumuri', informeaza AFP. 'Am constatat cu interes ca presedintele…

- Un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum isi doreste guvernul de la Londra este posibil dupa Brexit, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu pentru BBC, care a difuzat sambata fragmente, relateaza AFP. Intrebat daca va exista o solutie…

- Franta isi va dubla bugetul pentru operatiunile militare din strainatate, a anuntat vineri presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Finantarea pentru operatiunile militare din afara tarii va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro (552 de milioane de dolari) pana la 1,1 miliarde…

- Emmanuel Macron vrea ca bagheta franțueasca sa fie inclusa in patrimoniul UNESCO. Președintele francez a facut acest anunț zilele trecute la o intalnire cu reprezentanții confederației naționale a brutarilor patiseri, noteaza BBC News.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si prim-ministrul britanic Theresa May vor anunta joi, cu ocazia summitului franco-britanic de la Londra, un 'nou tratat' pentru 'completarea acordurilor de la Touquet', privind gestionarea migrantilor care vor sa ajunga în Regatul Unit, au…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a sustinut duminica seara ca in CEx este de transat o singura problema: fie pleaca din Guvern ministrul de Interne, Carmen Dan, fie pleaca premierul.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a spus joi la Roma ca trebuie 'sa ne protejam de falsele bune sentimente', in raspuns la criticile unor intelectuali si asociatii privind politica guvernului francez fata de migranti, relateaza AFP. 'Exista multa confuzie in randul intelectualilor', a adaugat…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, nu doreste sa se exprime public si sa dea "lectii" Chinei in privinta drepturilor omului pentru ca ar fi "absolut ineficient", a pledat el cu ocazia vizitei sale de stat la Beijing, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Exista diferente intre noi care sunt…

- Sotia presedintelui Frantei este un veritabil pop-star in China. Dincolo de tinutele luxos-adolescentine pe care le-a purtat Prima Doamna de la Elysee, chinezii s-au imbulzit fascinati sa vada o sotie de sef de stat mai varstnica cu 25 de ani decat presedintele Emmanuel Macron. Cuplul Macron s-a intalnit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de...

- Președintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, la Xian, in favoarea unei vaste aliante intre Franta, Europa si China, mai ales in lupta impotriva modificarilor climatice si proiectului Beijingului cu privire la ”noi drumuri ale matasii”. Liderul de la Paris s-a angajat și sa se intoarca in China…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, care incepe luni prima sa vizita de stat in China, va oferi omologului sau chinez, Xi Jinping, un cal din Garda republicana - o "diplomatie a calului inedita&...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a inceput luni o vizita de stat in China printr-o escala la Xian, fostul punct de plecare pe Drumul Matasii, manifestandu-si astfel sprijinul fata de proiectul chinezesc "Noile drumuri ale matasii" prin Eurasia, relateaza AFP. Sosit aici la ora locala…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher, scrie evz.ro.

- 'In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul Mihai Fifor a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari. In anul de invatamant 2018-2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea in Institutul Medico-Militar, in…

- Presedintele turc a atacat verbal vineri un jurnalist francez care l-a intrebat despre presupusa livrare de arme de catre Ankara gruparii Stat Islamic (SI) in 2014, in timpul unei conferinte de presa sustinute la finalul intrevederii sale, la Paris, cu omologul francez Emmanuel Macron, informeaza…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a pledat miercuri pentru continuarea "dialogului permanent" cu Iranul, considerand ca tarile care denunța acordul asupra programului nuclear - Statele Unite, Israelul, Arabia Saudita - au "un discurs care ne va

- Adunarea Nationala si Bundestagul, camerele inferioare ale parlamentelor Frantei si Germaniei, urmeaza sa aprobe, la 22 ianuarie, cu ocazia marcarii a 55 de ani de la semnarea Tratatului de la Elysée, o rezolutie comuna care va defini perspectivele pentru un nou tratat între Paris si Berlin…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se întâlni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, într-un moment în care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana

- Președintele francez, Emmanuel Macron, intenționeaza sa efectueze o vizita oficiala in China peste o saptamina, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Potrivit purtatorului de cuvint oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Lu Kang, vizita este programata pentru 8-10 ianuarie. Este…

- Emmanuel Macron respinge o eventuala recunoastere a Palestinei, subliniind ca un astfel de gest nu ar fi eficace, a subliniat presedintele Republicii in cadrul unei discutii cu Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au lansat sambata un apel partilor, pe fondul cresterii 'recente si inacceptabile a incalcarilor incetarii focului in estul Ucrainei', 'sa-si asume responsabilitatile' si 'sa puna in aplicare cat mai curand…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a intreprins vineri seara o vizita in Niger, in cursul careia s-a intalnit cu militari francezi care participa la misiunea antiterorista Barkhane in regiunea Sahel, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.