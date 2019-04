Stiri pe aceeasi tema

- Presa franceza de maine deschide cu dezastrul care a atins, in inima Parisului, unul dintre simbolurile capitalei franceze, superba catedrala Notre-Dame. Cladirea-simbol a orașului a fost cuprinsa de un incendiu de proporții, iar acoperișul acesteia a picat. Toata lumea a fost marcata de teribilul eveniment.…

- Val Valcu spune ca dezastrul de la Notre-Dame are și o dimensiune simbolica importanta, amintind ca Macron și-a anulat discursul din aceasta seara in cadrul caruia președintele Franței trebuia sa se adreseze poporului, intr-o perioada in care Franța a fost lovita de numeroase crize și scandaluri…

- Politistii israelieni au arestat 3 barbati, acuzati ca au obtinut in mod fraudulos 8 milioane de euro de la un om de afaceri. Cei trei au pretins ca fac parte din echipa ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, iar unul dintre indivizi sustinea ca este chiar oficialul insusi. Suspectii…

- Președintele Xi Jinping, anunța agenția Xinhua citandu-l pe Lu Kan, un purtator de cuvant al MAE chinez, va efectua, in perioada 21-26 martie, vizite de stat in Italia, Franța și Monaco. Vizitele au loc la invitația respectiv a președintelui italian Sergio Mattarella, a președintelui Emmanuel Macron…

- Franta si-a trimis vineri ambasadorul inapoi la Roma, dupa ce l-a rechemat in urma unei serii de atacuri ale celor doi vicepremieri populisti italieni la adresa presedintelui francez Emmanuel Macron, insistand asupra ”regretelor” acestora si vointei de calmare a tensiunilor intre cele doua tari fondatoare…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron si-au proclamat marti cu tarie vointa de apropiere a relatiilor dintre statele lor, insa, in spatele amabilitatilor, persista divergente pe teme precum politica bugetara, energia sau vanzarile de arme, noteaza AFP, potrivit news.ro.Citește…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, marți, la Aachen, in Germania, la ceremonia de semnare a Tratatului de cooperare și integrare franco-german, la invitația cancelarului Angela Merkel și a președintelui francez, Emmanuel Macron.

- Cinci mii de 'veste galbene' au marsaluit sambata la Paris, in cel de-al zecelea weekend consecutiv de proteste contra guvernului presedintelui Emmanuel Macron, transmit AFP si Reuters ,potrivit Agerpres.