Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala ia o turnura interesanta, asta pentru ca cei trei dintre cei mai importanți candidați, Klaus Iohannis, Viorica Dancila și Dan Barna vor pleca in SUA, cam in aceeași perioada pentru a participa la diferite evenimente.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile…

- Scott Morrison nu va participa la summitul ONU pe tema schimbarii climatice, în ciuda faptului ca se va afla în Statele Unite, pentru întâlnire cu administrația Trump, în schimb, îi va trimite pe ministrul de externe Marise Payne și pe ambasadorul australian pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa faca o noua vizita in SUA, de data asta la New York, intre 24-26 septembrie, pentru a participa la cea de-a 74-a sesiune a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU).

- Sondajul institutului Datafolha arata ca 29% dintre brazilieni sustin ca Bolsonaro face o treaba 'buna sau foarte buna', in scadere fata de 33% in iulie, potrivit rezultatelor publicate luni. Proportia brazilienilor care spun ca Bolsonaro face o treaba normala a scazut la 30% de la 31% anterior,…

- "Cred ca vrea sa ne intalnim", a declarat Trump la conferinta de presa de la finalul summitului G7 de la Biarritz. El a adaugat ca ar fi de acord sa se intalneasca cu Rouhani "daca conditiile ar fi corecte sau corespunzatoare".La Biarritz, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat…

- Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, a sosit duminica la New York, pentru a participa la o conferinta a Organizatiei Natiunilor Unite, a anuntat agentia oficiala iraniana IRNA, preluata de dpa potrivit Agerpres. Zarif va lua parte la o reuniune a Consiliului Economic si Social…