Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a afirmat marti, la Paris, ca va aborda in discutiile pe care le va avea cu omologul roman, Klaus Iohannis, ''situatia statului de drept in Europa'', salutand totodata ''actiunea permanenta'' a oficialului de la Bucuresti in privinta apararii valorilor europene comune. "Presedintia (la Consiliul Uniunii Europene - n.r.) dumneavoastra va fi marcata de mize majore - alegerile europene si reinnoirea institutiilor europene, Brexitul si Foaia de parcurs pentru viitorul Europei.…