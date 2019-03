Macron, ultimul avertisment! Decizii dure pentru a opri vestele galbene Acesta a fost al 18-lea weekend consecutiv de proteste ale „vestelor galbene" si a coincis cu incheierea unei dezbateri nationale declansate de Macron. Protestatarii au vandalizat magazine si restaurante de pe Champs-Elysees, iar politia s-a folosit de tunuri cu apa pentru a dispersa oamenii. „Doresc ca decizii dure sa fie luate cat de curand posibil pentru ca acest lucru sa nu se intample din nou. Multe au fost facute din noiembrie, dar protestele arata ca in privinta acest subiect, inca nu suntem unde vrem", a scris Macron pe Twitter. Macron si-a intrerupt o vacanta la schi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

