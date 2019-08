Presedintele francez Emmanuel Macron a infirmat duminica informatia conform careia G7 l-ar fi "mandatat" sa poarte negocieri cu Iranul in numele tarilor care fac parte din acest grup, informeaza dpa.



"G7 este un grup informal, aici nu exista asemenea lucruri precum un mandat oficial dat de cineva altcuiva" din acest grup, a spus Macron.



In schimb, Macron a declarat ca va continua discutiile cu Republica Islamica Iran "in numele Frantei, dar... in lumina discutiilor de ieri (sambata)" de la summitul puterilor economice occidentale si Japonia.



Oficiali diplomatici…