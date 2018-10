Macron someaza tarile est-europene sa respecte normele statului de drept Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a somat tarile central si est-europene sa respecte normele statului de drept si sistemul de distribuire a imigrantilor extracomunitari, reiterand ca Uniunea Europeana "nu este supermarket".



Aflat intr-un turneu in Europa Centrala si de Est, Emmanuel Macron a criticat din nou, intr-un interviu acordat unor publicatii din Cehia, Polonia, Slovacia si Ungaria, situatia din aceste tari.



Referindu-se la reformele judiciare din Polonia, Emmanuel Macron a exprimat speranta, conform cotidianului Liberation, ca "Guvernul polonez va face gesturile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a somat tarile central si est-europene sa respecte normele statului de drept si sistemul de distribuire a imigrantilor extracomunitari, reiterand ca Uniunea Europeana "nu este supermarket". Aflat intr-un turneu in Europa Centrala si de Est, Emmanuel…

- Romania a atras insuficiente fonduri europene, este de acord europarlamentarul Victor Bostinaru (PSD) cu Corina Cretu, dar spune ca de vina este DNA, care i-a speriat prea tare pe oficiali. Mai mult, pesedistul propune un pact intre Guvern, DNA si Presedintie, pentru ca "separatia ideala a…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii o vor chema din nou pe Viorica Dancila la "Ora Guvernului" pentru a da explicatii cu privire la situatia economica si sociala a Romaniei, dupa ce solicitarea PNL de la sfarsitul lunii august a fost respinsa de conducerea Parlamentulu. "Am…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat ca decizia Parlamentului European de a incepe procedura represiva fata de Ungaria este o "razbunare meschina" a politicienilor pro-imigratie si ca Ungaria va contesta hotararea. Parlamentul European a votat miercuri inceperea procedurii…

- Fostul premier belgian Guy Verhofstadt a anuntat, duminica, formarea unei noi miscari politice, alaturi de partidul presedintelui Frantei, Emmanuel Macron. Intr-un interviu pentru cotidianul Ouest-France, Verhofstadt, liderul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) din Parlamentul…

- Situatia din Romania, in urma protestului din 10 august, unde jandarmii au facut uz de gaze lacrimogene in exces, fapt cercetat si de Parchetul General, s-ar putea discuta chiar in plenul Parlamentului European, in prezenta premierului Vioricai Dancila, ca urmare a unei propuneri venite dinspre Grupul…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, joi, ca piata bursiera ar fi in pericol sa se prabuseasca daca acesta va fi pus sub acuzare si demis din functia de presedinte. "Daca as fi pus vreodata sub acuzare, consider ca piata bursiera s-ar prabusi. Cred ca toata lumea ar fi foarte saraca",…

- Ministrii de Externe ai statelor din blocul comunitar si-au luat, luni, angajamentul de a proteja firmele europene, pe fondul anuntului Statelor Unite privind reimpunerea sanctiunilor impotriva Iranului. Ministrii de Externe din UE, inclusiv Jeremy Hunt, au declarat printr-un comunicat comun…