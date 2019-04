Macron someaza Marea Britanie sa ia o decizie pana pe 10 aprilie: UE nu va fi ostatic in criza Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat marți seara ca Irlanda este dezmagita de decizia Parlamentului britanic de a respinge acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters. "În ultimele zile au existat predicții ca acest…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca exista "un loc special in iad" pentru arhitectii campaniei de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. In plus, el a reiterat ca UE nu va renegocia acordul cu Regatul Unit si si-a exprimat speranta ca premierul britanic,…

- Premierul britanic Theresa May va calatori joi la Bruxelles, unde va discuta cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a informat marti purtatorul de cuvant al Executivului UE. Premierul britanic Theresa May a afirmat ca doreste sa obtina de la UE anumite schimbari ale conditiilor…

- Cartile de identitate emise de statele membre ale UE raman valabile pentru accesul transportatorilor romani in Marea Britanie, dupa data de 29 martie, insa aceasta situatie se va modifica pe parcurs, in functie de viitoarea relatie dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana, se mentioneaza in raspunsul…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, nu a exclus, joi, o amanare a Brexit-ului, prevazut pentru 29 martie, pentru a permite adoptarea legilor necesare punerii lui in aplicare, in cazul in care un acord al divortului este aprobat tarziu. "Este adevarat ca, daca sfarsim prin a aproba…

- Cancelarul german a declarat, sambata, ca va face tot ce-i sta in puteri pentru ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana cu un acord, si, pe un ton conciliator, a subliniat ca simte responsabilitatea de a gasi o solutie care sa asigure ca lucrurile vor fi in ordine. Respingerea acordului…

- Disputa de 27 de ani dintre Macedonia si Grecia se apropie de solutionare, odata cu votul dat, vineri, de Parlamentul de la Skopje, prin care este aprobata redenumirea tarii in Republica Macedoniei de Nord. Dintre deputati, 81 au votat in favoarea modificarii numelui, transmite Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May va gasi o cale prin care acordul referitor la Brexit sa fie aprobat de Parlamentul de la Londra, a dat asigurari, miercuri. ministrul de externe Jeremy Hunt, cu ocazia unei vizite in Singapore. Decizia premierului de a amana votul parlamentar programat in decembrie,…