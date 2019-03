Macron și Merkel schițează un front comun în fața Chinei Președintele Emmanuel Macron și cancelarul german Angela Merkel au revendicat marți în fața liderului chinez Xi Jinping un parteneriat mai "echilibrat" între China și Europa și au îndemnat Beijingul sa apere multilateralismul în fața cavalerului singuratic Statele Unite, scrie AFP.



În cursul unui mini-summit inedit la Elysée, liderii celor primelor doua puteri europene, flancați de șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au încercat sa încarneze frontul european comun în fața ambițiilor economice și strategice ale Chinei.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

