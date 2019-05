Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin nu intentioneaza sa-l felicite pentru investirea in functie pe noul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters si TASS potrivit Agerpres. Putin il va felicita pe nou alesul presedinte…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a asumat miercuri o 'confruntare fecunda' cu cancelarul german Angela Merkel, dupa ce aceasta s-a referit intr-un interviu la diferente de abordare cu liderul de la Paris, relateaza AFP. 'Trebuie sa acceptam dezacorduri de moment, sa nu fim in intregime…

- Volodimir Zelenski, președintele ales al Ucrainei, a declarat ca echipa sa cauta cea mai buna modalitate de a raspunde la decizia președintelui rus Vladimir Putin de a simplifica procedura de acordare a cetațeniei ruse locuitorilor din regiunile separatiste din estul Ucrainei, relateaza Tass, citata…

- Presedintele american Donald Trump a minimalizat implicarea Moscovei in Venezuela dupa convorbirea telefonica de vineri cu omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza dpa. "El nu incearca deloc sa se implice in Venezuela, in afara de faptul ca ar dori sa vada ca ceva pozitiv se intampla…

- Presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat dispus sa discute cu Moscova despre conflictul din estul tarii sale, transmite DPA. "Sper ca Rusia va da dovezi de deschidere catre reducerea intensitatii conflictului la urmatoarea intalnire in format Normandia. As dori sa repet ca sunt…

- Presedintele rus Vladimir Putin a spus, sambata, ca vrea sa cunoasca pozitia presedintelui ucrainean ales, Volodimir Zelenski pe tema conflictului din estul Ucrainei, pentru ca oamenii sunt obositi de conflict si asteapta o intelegere de la noul lider de la Kiev, scrie Reuters.

- Decizia Rusiei de a inlesni acordarea cetateniei ruse pentru locuitorii regiunilor separatiste din Ucraina constituie un alt atac al Moscovei asupra suveranitatii ucrainene, a declarat joi un purtator de cuvant al diplomatiei europene, cerandu-i Rusiei sa inceteze astfel de actiuni, informeaza Reuters.…

- Merkel s-a pronuntat pentru continuarea contactelor diplomatice in formatul Normandia (cu participarea Frantei, Germaniei, Ucrainei si Rusiei), lansat in 2014 pentru solutionarea conflictului din estul Ucrainei. "Cred ca ar trebui sa continuam lucrul in acest format", a spus ea, recunoscand totodata…