Macron si-a dat foc cu propria benzina

- E haos pe soselele din Franta! Cel putin o persoana a murit si peste 100 au fost ranite in timpul protestului "Vestelor Galbene". Oamenii sunt nemultumiti de cresterea taxelor la carburanti si ii cer demisia presedintelui Emmanuel Macron. Aproape 2.000 de manifestatii au fost organizate la nivel national,…

- Peste 60 de lideri politici din intreaga lume, presedinti si sefi de guverne, printre care presedintele SUA, Donald Trump si presedintele rus Vladimir Putin, dar si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis si alti lideri ai tarilor beligerante participa la sfarsitul acestei saptamani, la Paris, la evenimentele…

- Uniunea Europeana trebuie sa infiinteze propria armata, pentru a reduce dependenta de Washington in materie de aparare, afirma presedintele Frantei, Emmanuel Macron, denuntand aparitia unor "puteri autoritariste" si evocand necesitatea apararii Europei de Rusia, China si Statele Unite.

- In ultimul an, pretul motorinei la pompa a crescut cu aproximativ 23% iar cel al benzinei cu aproximativ 15%, ceea ce a sporit presiunile pentru numerosi automobilisti francezi, in special pentru cei care trebuie sa utilizeze automobilul propriu pentru a merge la munca. In replica, o mobilizare de…

- Partidul de centru al presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche (LREM), a semnalat joi ca si-a gasit, în sfârsit, parteneri în afara Frantei în vederea alegerilor europarlamentare de anul viitor, relateaza dpa

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei: „Multilateralismul trece printr-o criza majora, care ne afecteaza activitatea diplomatica, in special din cauza politicii americane. Dubiile fata de NATO, politicile comerciale unilaterale si agresive care aproape ca au provocat un razboi comercial cu China, Europa…