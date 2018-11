Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70 de lideri politici din intreaga lume, intre care și președintele american Donald Trump, cel rus Vladimir Putin, cancelarul german Angela Merkel, dar și șeful statului Klaus Iohannis, participa la Paris la celebrarea a 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial. Astfel, duminica (11/11/2018),…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pledeaza pentru masuri de coordonare in scopul evitarii unui razboi cu Alianta Nord-Atlantica, denuntand exercitiile militare efectuate de NATO in Europa de Est, inclusiv in Romania. „Noi am spus mereu, iar acestea nu sunt vorbe goale, suntem favorabili unei…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat in cadrul summitului de la Salzburg ca liderii campaniei pro-Brexit ca sunt niste „mincinosi”, si ca fug de responsabilitatile deciziei pe care au luat-o, relateaza The Independent.

- Este “Da" sau disperarea, “instabilitatea" și “izolarea": intr-un interviu pentru AFP, prim-ministul Zoran Zaev le cere compatrioților sai sa voteze pentru schimbarea numelui Macedoniei pentru a o atașa taberei occidentale, potrivit La Libre , citat de Rador.

- Austria, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene, a cerut juriștilor UE sa verifice corectitudinea votului care a permis Parlamentului European sa traga miercuri semnalul de alarma pentru nerespectarea statului de drept și a valorilor europene de catre guvernul ungar al lui Viktor Orban,…

- Boris Johnson a lansat luni o noua ofensiva contra sefei guvernului britanic, Theresa May, in plin zvon despre vointa lui de a o rasturna pentru a prelua conducerea Partidului Conservator divizat cu 200 de zile inainte de Brexit, potrivit La Libre , citat de Rador.

- Președintele francez Emmanuel Macron a inregistrat o scadere spectaculoasa cu 10 puncte intr-o luna intr-un sondaj publicat marți, cu doar 31% dintre francezi care ii aproba acțiunea in calitate de președinte, fața de 41% in iulie, potrivit Le Soir, citat de Rador.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat intr-un discurs ținut in fața susținatorilor sai ca a amenințat cu ieșirea din NATO daca statele membre nu iși vor mari bugetul apararii la 2%. Președintele Trump le-a spus marți susținatorilor sai, in cadrul unui miting din Virginia de Vest, ca…