Macron, răspuns acid pentru Salvini: Poporul italian merită alți lideri "Nu vreau sa raspund. Singurul lucru pe care ei il asteapta este exact acesta (...) Le urez succes si sa se agite in continuare. Toate acestea nu prezinta niciun interes", a spus seful statului francez la o intalnire cu presa in prima zi a unei vizite in Egipt. "Poporul italian este prietenul nostru si merita lideri la inaltimea istoriei sale", a adaugat el. Dupa vizita sa in Egipt, presedintele francez urmeaza sa faca o escala in Cipru pentru a participa marti dupa-amiaza la un summit al tarilor din sudul Uniunii Europene, Med7, unde se va intalni cu premierul italian Giuseppe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

