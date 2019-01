Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o discutie telefonica cu omologul sau rus Vladimir Putin, presedintele francez Emmanuel Macron a reafirmat miercuri necesitatea de a termina razboiul in Siria impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic si de a pastra fortele antijihadiste, inclusiv militiile kurde, potrivit Palatului Elysee,…

- Intr-o discutie telefonica cu omologul sau rus Vladimir Putin, presedintele francez Emmanuel Macron a reafirmat miercuri necesitatea de a termina razboiul in Siria impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic si de a pastra fortele antijihadiste, inclusiv militiile kurde, potrivit Palatului Elysee, citat…

- Rusia a adoptat cauza lui Donald Trump joi, dupa anuntarea unei retrageri a trupelor americane prezente in Siria, in timp ce europenii se tem, in schimb, ca acest lucru ar putea sa conduca la o revenire in forta a gruparii Statul Islamic (SI) pe teren, relateaza AFP, potrivit News.ro."Donald…

- CHIȘINAU, 6 dec – Sputnik. De mulți ani, succesul strategiei rusești în plan internațional are, într-o mare masura, legatura cu nivelul excelent al cunostintelor în geografie ale lui Vladimir Putin, scrie Le Figaro. Potrivit cotidianului, președintele rus cunoaste foarte…

- Dupa apelul presedintelui ucrainean ca NATO sa trimita nave in Marea Azov pentru a se opune Rusiei in conflictul din largul Crimeei Angela Merkel a indemnat joi Kievul la retinere, informeaza AFP. Acuzandu-l totodata pe presedintele rus Vladimir Putin de escaladarea tensiunilor, Merkel a subliniat…

- Liderii rus, german, francez si turc au subliniat, la Istanbul, importanta unui armistitiu in Siria si si-au exprimat doirnta ca un comitet insarcinat cu redactarea unei noi Constitutii sa se reuneasca pana la sfarsitul anului, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Ankara, care sustine o parte…

- Rusia, care isi impune influenta in Siria prin victoriile militare in beneficiul regimului lui Bashar al-Assad, 'nu poate inlocui Statele Unite' in Orientul Mijlociu, a declarat sambata ministrul american al apararii, Jim Mattis, transmite AFP. ''Oportunismul Rusiei si…

- Liderul echipei de negociatori ai opozitiei siriene a insistat vineri asupra faptului ca presedintele Bashar al-Assad trebuie sa se retraga de la putere ca o preconditie pentru restaurarea pacii in Siria, informeaza dpa. "Este imposibil ca aceasta persoana care a distrus Siria, care este responsabila…