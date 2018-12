Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emanuel Macron a facut vineri apel la calm, autoritațile fiind pregatite sa puna in circulație vehicule blindate și mii de forțe de securitate pentru un posibil al cincilea weekend consecutiv de proteste violente pe strazile din Paris, relateaza Associated Press preluat de agerpres.Citește…

- Politia ungara a recurs la gaze lacrimogene si a operat arestari in timpul manifestatiei de joi seara de la Budapesta impotriva noilor prevederi din legea muncii aprobate de parlament, transmit vineri dpa si MTI, informeaza Agerpres.Cateva mii de oameni au iesit din nou joi in strada, pentru…

- Presedintele PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca exista riscul unor miscari de strada si al producerii unor "acte de violenta", in cazul in care coalitia de guvernamant va da o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, informeaza Agerpres.Turc…

- Zeci de mii de manifestanți in toata țara Mai mult de 30.000 de 'veste galbene' manifestau sambata la pranz pe teritoriul Frantei, in a patra zi de proteste, in care au fost retinute peste 700 de persoane, dintre care 575 la Paris, a anuntat secretarul de stat din Ministerul…

- Masuri excepționale in Franța pentru protestele de sambata ale "vestelor galbene". O celula de criza va fi activata in Paris, zeci de mii de forțe de ordine au fost mobilizate in toata țara, magazinele, muzeele, Turnul Eiffel și alte puncte de atracție turistica vor fi inchise. Poliția a realizat o…

- Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat dur protestele violente de sambata din Paris, in urma carora cel puțin 19 persoane au fost ranite și 40 de persoane au fost arestate, relateaza BBC.Polițiștii francezi au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii…

