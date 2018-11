Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat duminica la Berlin, a cerut Germaniei sa deschida impreuna cu Franta o "noua etapa" in constructia europeana pentru a impiedica lumea sa "alunece in haos" si pentru a garanta pacea, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Europa si, in cadrul ei, cuplul…

- Președintele francez Emmanuel Macron, aflat duminica la Berlin, a cerut Germaniei sa deschida împreuna cu Franța o "noua etapa" în construcția europeana pentru a împiedica lumea sa "alunece în haos" și pentru a garanta pacea, relateaza AFP."Europa și, în cadrul…

- Parisul gazduiește duminica ceremonia de comemorare a sfârșitului Primului Razboi Mondial. Peste 70 de șefi de stat și de guvern, printre care președintele SUA, Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel, participa la cea de-a 100-a aniversare a Marelui…

- Peste 70 de lideri politici din intreaga lume, intre care și președintele american Donald Trump, cel rus Vladimir Putin, cancelarul german Angela Merkel, dar și șeful statului Klaus Iohannis, participa la Paris la celebrarea a 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial. Astfel, duminica (11/11/2018),…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat vineri ca este "foarte jignitor" ca omologul sau francez Emmanuel Macron sa sugereze ca Europa ar trebui sa-si creeze propria armata pentru a se proteja de dusmani potentiali, inclusiv SUA, transmite Reuters. "Foarte jignitor, dar poate ca Europa ar trebui…

- ”Statul trebuie sa actioneze in mod consecvent contra excluderii, antisemitismului, rasismului si extremismului de drepta”, a apreciat cancelarul Angela Merkel intr-un discurs pe care l-a sustinut in cea mai mare sinagoga din Germania, la Berlin.Sefa Guvernului, imbracata complet in negru,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron o primeste vineri la Marsilia pe cancelarul german Angela Merkel pentru a-si consolida „arcul progresist“ in fata populistilor de dreapta, aflati in plin avans in Europa, inclusiv in Germania.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a facut apel pentru o mai buna cooperare europeana privind apararea si a avertizat ca Europa nu trebuie sa se mai bazeze pe SUA pentru securitate, scrie Politico. Practic, Franța adopta aceeași poziție ca și Germania, dupa ce Donald Trump a acuzat Europa ca…