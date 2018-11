Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au dezvelit sambata o placa comemorativa cu un mesaj de pace la Memorialul de la Compiegne, in Poiana Rethondes, unde in urma cu 100 de ani a fost semnat armistitiul ce a pus capat Primului Razboi Mondial, relateaza agentiile AFP,…

- In ciuda anilor de dezacorduri cu privire la Siria, liderii Turciei, Franței, Germaniei și Rusiei au elaborat o viziune comuna asupra pașilor la reconciliere in țara sfașiata de razboi. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan i-a primit la Instambul pe Vladimir Putin, Emmanuel Macron, precum și…

- Liderii din Turcia, Rusia, Franta si Germania au cerut, sambata, in cursul unui summit la Istanbul mentinerea armistitiului in vigoare in provincia siriana Idleb.La acest summit fara precedent au participat presedintii rus Vladimir Putin, turc, Recep Tayyip Erdogan, si francez Emmanuel Macron,…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, s-a intalnit sambata cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, inainte de summitul din Istanbul la care vor participa liderii Franței, Germaniei, Rusiei și Turciei, pentru a discuta despre situația din Siria, relateaza CNN Turk preluat de mediafax. Intalnirea…

- Angela Merkel, aflata intr-un bar din Bruxelles impreuna cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost rugata sa vorbeasca despre Brexit, insa cancelarul Germaniei a declarat ca "nu vrea sa strice...

- Presedintele francez Emmanuel Macron o va primi pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, pentru o intalnire de lucru vineri la Marsilia (sud-estul Frantei), a anuntat luni Palatul Elysee, relateaza AFP, scrie Agerpres.Intalnirea dintre Macron si Merkel se va concentra pe "subiecte europene,…

