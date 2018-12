Macron mai dă 100. Măsuri în încercarea de a opri protestele Intr-o alocutiune de circa 15 minute, foarte asteptata, presedintele francez a promis o serie de masuri care merg in sensul cresterii puterii de cumparare solicitate de "veste": cresterea salariului minim cu 100 de euro din 2019, fara ca acest lucru sa-i coste vreun euro pe angajatori, defiscalizarea orelor suplimentare din 2018 si anularea cresterii de taxe care a fost impusa pensionarilor care castiga mai putin de 2.000 de euro pe luna, relateaza AFP.



In plus, el le-a cerut angajatorilor care pot face acest lucru "sa plateasca o prima de sfarsit de an" care nu va fi fiscalizata.



Afirmand… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a criticat sambata inca o data acordul de la Paris privind combatarea schimbarilor climatice, afirmand ca miscarea 'vestelor galbene' in Franta este dovada ca acest acord 'nu functioneaza', transmite AFP. Citește și: SURSE - MACEL intre puciștii din PSD și…

- Cel putin 278 de persoane au fost retinute sambata la Paris pana aproape de ora locala 09.00 si inainte de inceputul mobilizarii de mare risc al "vestelor galbene", a anuntat prefectura de politie, potrivit AFP, informeaza Agerpres.Autoritatile, care se tem sa vada la Paris reluarea scenelor…

- Primarul Parisului, Anne Hidalgo, apreciaza ca valoarea daunelor cauzate de violentele din timpul protestelor "Vestelor galbene" se incadreaza "intre 3 si 4 milioane de euro". Aceasta estimare, inca partiala, nu se refera la magazine, nici la Arcul de Triumf, care a fost grav marcat si blocat…

- O femeie de 80 de ani din Marseille a murit dupa ce a fost lovita de o grenada cu gaze lacrimogene in timp ce statea pe geam și se uita la protestele care aveau loc in strada, scrie BBC News. Femeia, care locuia intr-un apartament de pe o strada pe care au fost proteste, a fost lovita in fața in timp…

- Astfel presedintele francez Emmanuel Macron a cerut o amanare cu cateva saptamani a vizitei de doua zile pe care urma sa o inceapa miercuri in Serbia, a anuntat luni seara presedintele acestei tari, Aleksandar Vucic, dupa o discutie telefonica avuta cu omologul sau francez, transmite agentia Reuters.…

- Un discurs ce urma sa fie rostit marti in Parlamentul francez de catre presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a fost anulat pentru a 'acorda prioritate' unei audieri privind protestele 'Vestelor galbene' organizate pe teritoriul Frantei in ultimele saptamani, informeaza luni site-ul…

- Sambata, mii de protestatari s-au ciocnit cu fortele de ordine la Paris, au incendiat vehicule, au jefuit magazine, au distrus mobilier stradal si au vandalizat Arcul de Triumf. Politia franceza antirevolta a folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a dispersa miile de protestatari. Potrivit…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a convocat duminica dimineata o reuniune de urgenta la Palatul Elysee, pentru a gasi o solutie dupa violentele extreme din ultimele zile de la protestele “vestelor galbene”. La intalnirea care va avea loc imediat ce presedintele se va intoarce de la summitul G20…